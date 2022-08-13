Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных площадок в садах, парках и скверах. Родители просят привести в порядок либо демонтировать опасные качели, горки и другие игровые сооружения, отмечая, что во время прогулок дети с трудом контролируют себя и забывают об опасности, даже если знают о торчащих гвоздях и ненадежных ступенях.

Зона для игр в Парке Победы может привести к травмированию детей, сообщает петербурженка Лилия. Пол второго «этажа» горки имеет бреши и частично не закреплен. Играя, ребенок может упасть с высоты либо провалиться в дыру.

«На детской площадке в Парке Победы горка не соответствует нормам и несёт опасность для детей. Одной доски нет, вторая поднимается, если наступить на край, торчат гвозди. Дети бегают и с огромным трудом останавливаются перед преградой. Если в ближайшее время не решится вопрос, обязательно будут пострадавшие», - пишет жительница города.

О проблемах на детских и спортивных площадках сообщают также в Невском районе. Горожане отмечают поломки оборудования, отсутствие креплений и защитных заглушек, а также жалуются на нехватку песка в песочнице.

Проблемы существуют также в зонах воркаута, или гимнастики на открытом воздухе. В Невском районе сообщили о ненадежном канате на тарзанке. Нити сооружения истончились и могут не выдержать, если не принять меры. Веревочная лазилка также требует ремонта – не все элементы конструкции закреплены. Пользователи также указывают на поломку тренажера и дыры в покрытии пола.

Ранее губернатор Александр Беглов побывал на детской площадке в Приморском районе, отозвавшись на просьбу жительницы. Глава города подчеркнул, что решить проблемы было «непросто», так как частично территория принадлежит управляющей компании. В рамках своих компетенций градоначальник распорядился добавить на участок качели и скамейки. Визит Беглова вызвал возмущение у горожан – пользователи отмечают, что площадка новая и хорошо оснащена, тогда как значительная часть игровых зон в городе требует не только покраски, но и восстановления элементов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей