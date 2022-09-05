Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса

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Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного иммунитета комздрав Петербурга заявил о сворачивании ковидных коек. 

В Санкт-Петербурге выявлено 2 690 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, число заражений в Северной столице, несмотря на некоторый спад, остается высоким. 

Кроме того, по данным портала, коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге держится на отметке в 10,6%, в то время как для противостояния пандемии требуется не менее 60%. Как признают чиновники Петербурга, уровень ревакцинации в городе также крайне мал. 

Несмотря на тысячи заболевших ежедневно и невысокий уровень защищенности петербуржцев, в Смольном решили сократить число инфекционных коек. В Госпитале для ветеранов войн вывели 70, а в детской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова – 112 коек для коронавирусных больных, заявила пресс-служба комитета по здравоохранению. По мнению чиновников, пик новой волны пандемии пройден, и необходимости в койках нет. 

В предыдущие волны коронавируса Комздрав Петербурга демонстрировал несвоевременную и неэффективную политику, которая негативно отразилась на уровне заболеваемости и смертности. В городе не хватало врачей и медицинской техники, а операторы горячей линии не успевали отвечать на обращения граждан. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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