На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 

В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и Красногвардейского, застройщики смогут получить порядка триллиона рублей.

Ранее законопроект, согласно которому собственников жилья смогут выселять из комфортабельных районов «за КАД», был внесен губернатором города Александром Бегловым на рассмотрение ЗакСа и получил одобрение. При этом сам градоначальник может иметь личный интерес в его реализации в виде «откатов» через принадлежащую его близкому другу Году Нисанову ГК «Самолет» и аффилированную с ней компанию «СПБ Реновация».

Издание «Деловой Петербург », изучив потенциальные зоны, имеющие все возможности для попадания в новый проект комплексного развития территорий (КРТ), подсчитало ожидаемую прибыль девелоперов, которые примут участие в его реализации. Согласно данным «ДП», только в двух городских районах, Красногвардейском и Московском, под программу так называемой «реновации» может попасть 771 жилой дом. После расселения и сноса зданий площадь квартир на продажу в новых ЖК составит около 11 миллионов квадратных метров жилья, что принесет почти триллион рублей выручки девелоперам.

Скандальный законопроект о «Комплексном развитии территорий» ранее был вынесен на рассмотрение петербургского ЗакСа губернатором города Александром Бегловым и принят большинством голосов. Согласно ему, Смольный будет иметь право фактически насильственного расселения собственников «хрущевок», попавших в новую программу. При этом в документе не прописаны территориальные ограничения при расселении – жителей комфортабельных районов могут перемещать «в пределах города», условно, из Московского района, например, в Шушары.

Неудивительно, что многие горожане были крайне возмущены подобной инициативой Беглова и начали объединять свои усилия в борьбе за сохранение своего жилья. Например, в группе телеграм-канала «КРТ СПБ Калининский район» местные жители совместно отправляют жалобы на откровенно вредительскую деятельность чиновников Смольного напрямую Председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину, который уже успел обратить внимание на самоуправство местных властей в вопросах сохранения культурного наследия Петербурга.

Горожане называют закон «антинародным» и «антиправительственным», а чиновников, которые выступили за его принятие, включая губернатора Беглова - «предателями», «саботажниками» и «дураками».

При этом СМИ неоднократно подмечали особую активность градоначальника в вопросах публичной защиты скандального законопроекта. Так, в эфире программы «Новый взгляд» Беглов явно демонстрировал свою поддержку интересов застройщиков, оправдывая вызвавшие возмущение у петербуржцев и экспертов пункты КРТ, тем самым фактически разменял интересы горожан на прибыль девелоперов.

Такая неприкрытая поддержка совершенно рамочного, непродуманного закона, направленного против интересов петербуржцев, может объясняться прямым финансовым интересом Беглова в его реализации. Ряд петербургских изданий назвали одним из главных претендентов на реализацию «реновации» крупного строительного игрока ГК «Самолет», принадлежащую близкому другу Беглова московскому бизнесмену Году Нисанову. В Петербурге у «Самолета» есть свой собственный актив – компания «СПб Реновация».

Именно через нее Беглов может получать «откаты» от девелоперов в то время, когда петербуржцы будут выставлены на городские «задворки» из собственных квартир.