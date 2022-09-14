Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

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Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея Переверзева, Константина Васильева, Николая Шульгина, Дмитрия Павленко, Петра Бабушкина, Закира Асадуллаева и Юрия Григоренкова.

В зависимости от роли и степени участия они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 (создание банды и руководство ей), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что участниками банды под руководством Киселева и иных лиц с 2011 по 2017 гг. совершено 14 разбойных нападений на ювелирные магазины г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Московской, Смоленской, Вологодской и Тверской областей.

В арсенал преступников входило огнестрельное оружие и боеприпасы, пригодные для производства выстрелов – пистолет «Тульский Токарев» калибра 7,62 мм, а также иные предметы, внешне похожие на пистолеты.

Всего участниками преступной группы похищено более 20 тыс. ювелирных изделий на общую сумму более 117 млн рублей, а также денежные средства в размере более 140 тыс. рублей и самозарядный карабин «Сайга-410к».

Дело рассмотрено в Санкт-Петербургском городском суде с участием коллегии присяжных заседателей, обвинительный вердикт которых был единодушным.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил руководителю банды Евгению Киселеву наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы, участникам банды и иным соучастникам преступлений – от 8 до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве в отношении иных участников банды уголовные дела выделены в отдельные производства, которые рассмотрены, приговоры вступили в законную силу.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

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