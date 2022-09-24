Волна ложных минирований добралась до петербургских военкоматов

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Волна ложных минирований добралась до петербургских военкоматов
Санкт-Петербург / Политика
Фото из открытых источников

Волна ложных минирований настигла военкоматы Санкт-Петербурга. Лжеминеры проинформировали о бомбах сразу в 2-х военных комиссариатах города накануне днем. Об этом стало известно сегодня, 24 сентября.

Тревожное письмо пришло на электронную почту военкомата, расположенного в Петроградском районе. Работникам Красносельского района тоже позвонили неизвестные с неустановленного номера.

Эвакуацию с военных комиссариатов не проводили. Работники заведения ограничились только осмотром помещений. Возбуждено уголовное дело по ст. о заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах (ст. 207 УК РФ).

Добавим, что накануне анонимные лжеминеры заявили о размещении бомб в школе Соснового Бора, в помещении фитнес-клуба на Кораблестроителей, а также в нескольких гостиницах. Из объектов в общей сложности пришлось эвакуировать 723 человека. Правоохранители, которые проверили все учреждения, взрывных устройств так и не нашли.

Ночью следующего дня после сообщения президента о мобилизации загорелся военкомат Ломоносовского района Ленобласти. За час огонь был потушен. Позже удалось установить, что очаг возгорания находился возле вывески здания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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