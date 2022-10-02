Синоптик рассказал о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на следующей неделе. В первые два дня на нее будет влиять циклон с юга, который принесет дожди. В среду уже осадков не ожидается, хотя небо должно быть покрыто облаками.

А вот с четверга начнутся сильные изменения. Город окажется в зоне скандинавского циклона, который несет сильные порывы ветра, характеризуемые как штормовые. В свою очередь, это приведет к подъему уровня воды в Неве, поэтому ожидается и наводнение, но несильное. Этот прогноз будет уточняться ближе к четвергу.

«В четверг ждем на берегах Невы гостя из Скандинавии. Этот циклон пройдет чуть севернее Петербурга, но отметится почти штормовым ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. К слову сказать, такая синоптическая ситуация способствует нагону воды в устье Невы. Так что есть определенная вероятность, которая будет уточнена ближе к сроку, что в Санкт-Петербург может пожаловать очередное, но несильное наводнение», — приводит мнение Шувалова "Невские новости".

Температура будет плюсовая, от девяти градусов. Заморозки не ожидаются даже ночью. Но основное влияние на погоду будут оказывать ветер и дожди.