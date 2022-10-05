В Санкт-Петербурге принимают закон о регулировании выступлений на улицах

В парламенте Санкт-Петербурга обсуждался проект закона о регулировании выступлений артистов на улицах. Речь идет о номерах, относящихся к музыке, литературе, танцам, пению. Депутаты отметили, что в последнее время на улицах города участились случаи выступлений, мешающих гражданам своим шумом, нецензурной лексикой, на что они подавали жалобы. Поэтому законодатели считают, что необходимо принять нормы, регулирующие порядок, условия и содержание номеров, сообщают "Невские новости".

«Принятие проекта закона послужит обеспечению порядка проведения уличных выступлений, а также прав и законных интересов граждан» – заявили депутаты.

Проект закона был принят в первом чтении. В нем обозначено, что проведение выступлений на улицах необходимо согласовать в городскими властями, заранее определяется время и место. В законе также указано, что их содержание должно соответствовать нравственности.







