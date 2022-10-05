Беглов выбрал «Решение уйти»: В Петербурге патриотический фильм по приказу губернатора заменили на зарубежный

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Беглов выбрал «Решение уйти»: В Петербурге патриотический фильм по приказу губернатора заменили на зарубежный
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Предпремьерный показ патриотического фильма «Лучшие в аду» отменили из-за замены сеанса на зарубежную ленту «Решение уйти». Перестановки произошли по указанию губернатора Петербурга Александра Беглова.

Вечером 4 октября в кинотеатре «Родина» должен был состояться предпремьерный показ патриотического фильма Евгений Пригожина «Лучшие в аду». Однако сеанс был отменен – вместо российской кинокартины показали ленту южнокорейского режиссера «Решение уйти».

Администрация «Родины» ранее отрицала согласование предпремьерного показа «Лучшие в аду». В СМИ позднее были опубликованы фотографии билетов, подтверждающие информацию организаторов о полностью выкупленном зале для киносеанса. После этого возможность оставлять комментарии в официальном сообществе «Родины» во «ВКонтакте» пропала.

Патриотический фильм «Лучшие в аду» рассказывает о проходящей спецоперации. Его создателями выступили бизнесмен Евгений Пригожин и погибший в ходе СВО Алексей Нагин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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