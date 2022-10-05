День учителя и, впервые, День среднего профессионального образования отметили в Санкт‑Петербурге

В «Медицинском колледже №2» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и празднованию Дня среднего профессионального образования.

По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, с 2022 года в России появился новый праздник - День среднего профессионального образования. Гостей и участников праздника поприветствовал Олег Эргашев.

В поздравительном адресе вице-губернатор Санкт‑Петербурга отметил, что престиж среднего профессионального образования растет. За последние пять лет, прием в образовательные медицинские учреждения, ведущие подготовку специалистов среднего звена в Петербурге увеличился на 60 %, количество подготовленных специалистов среднего звена повысилось на 30%, на 37 % возросло трудоустройство выпускников – медиков среднего звена. И в этом - большая заслуга учителей.

«Учитель сегодня должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и проявлять творческий подход. Особенно важно – научить своих подопечных, студентов, принимать решения и нести ответственность за них», - подчеркнул Олег Эргашев.

На мероприятии были вручены награды Министерства здравоохранения Российской Федерации и Благодарственные письма от вице-губернатора руководителям и сотрудникам средних медицинских образовательных учреждений.