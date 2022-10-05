Потомки Строгановых дошли до суда в попытке защитить Конюшенное ведомство от разрушения

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Потомки Строгановых дошли до суда в попытке защитить Конюшенное ведомство от разрушения
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Потомки одного из древнейших дворянских родов Строгановых обратились с иском к Комитету имущественных отношений (КИО) и Комитету по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Они требуют отменить передачу Конюшенного ведомства компании «Бахчасарай» по программе «Рубль за метр». Также Строгановы не согласны с выводами экспертов, признавших состояние зданий неудовлетворительными.

Об этом сообщает MR7.ru со ссылкой на архитектора Дмитрия Лагутина, который помогает в суде представителю рода Строгановых Виктору Желтову. 

Московская компания «Бахчасарай» была признана победителем торгов в мае. Вместе с ней было еще три участника, которых не допустили до аукциона. Все эти компании впоследствии обращались с жалобой в УФАС, но ведомство не выявило нарушений. 

Между тем, победа «Бахчасарая» многим показалась подозрительной. Компания была зарегистрирована менее чем за год до торгов, а основным видом ее деятельности является торговля продовольствием и табачными изделиями. Нет и намека на то, что она вообще может заниматься реконструкцией памятников архитектуры. 

Однако Конюшенное ведомство было передано ей в аренду на 49 лет. В течение следующих двух лет инвестор должен представить проект реконструкции, затем в течение еще пяти лет – провести работы. За здание площадью 13,5 тысячи «квадратов» компания будет платить 3,3 млн рублей в месяц. После проведения работ стоимость аренды снизится до рубля за квадратный метр.

Отметим, сейчас в ансамбль, построенный еще при Петре I, входят Конюшенный музей, мастеровой двор, четыре экипажных сарая и конюшни. Истцы переживают, что результат реконструкции может не обрадовать градозащитников и простых граждан, ведь на сегодня не существует перечня обязательных работ, которые бы учитывали особенности строений. Кроме того, пока даже приблизительно неизвестно, как новый инвестор планирует преобразить памятник архитектуры. Вдруг из памятника архитектуры сделают рынок? Однако и их предложение восстанавливать Конюшенное ведомство за государственный счет не выдерживает критики, поскольку у города за много лет так и не нашлось средств на такие масштабные работы. Лишь на аварийные ремонты из городской казны ушло около 4 млрд рублей. Привлечение инвестора, действительно, помогло бы решить вопрос с Конюшенным ведомством, но за его плечами, как минимум, должен быть опыт восстановления объектов культурного наследия.

Архитектор Дмитрий Лагутин предложил обратиться к зарубежному опыту. Например, в Вене тоже есть Императорские конюшни, которые находятся на балансе государства. Их отреставрировали и превратили в культурную площадку. Сейчас там есть музеи Леопольда и современного искусства, проводятся культурные мероприятия и фестивали, а все полученные средства идут в бюджет города. Кроме того, архитектор не согласен с выводами о состоянии Конюшенного ведомства: по его мнению, там все значительно лучше, чем в отчетах экспертов. 

Если обратиться к истории поиска инвестора для Конюшенного ведомства, то тянется она с десяток лет. Ранее ансамбль на льготных условиях получила компания «Оранж Девелопмент», подконтрольная олигархам Зингаревичам. Однако в 2014 году с инвестором расторгли соглашение, так как стало известно, что он собирается радикально перестроить памятник под отель, против чего выступили градозащитники и общественность. 

После этого Конюшенное ведомство передали Музею истории Петербурга, который в 2020 году от него отказался. Затем ансамбль находился в оперативном управлении Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга. Как минимум пять концепций приспособления ансамбля под современные нужды инвесторы ранее предлагали Смольному. В 2019 году в Петербурге проводил конкурс проектов, на котором свои работы представили компании «Старт Девелопмент», «Тандем Истейт» и «Кираса Инвест», АО «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Все они транслировали идею о том, чтобы превратить заброшенный объект в общественное пространство с музеями, магазинами, кафе, а также зонами для прогулок и отдыха. Однако ни один из этих проектов так и не был утвержден.

Сегодня помимо Строгановых за судьбу Конюшенного ведомства переживает и сообщество петербургских архитекторов. В апреле они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под контроль его будущую реконструкцию и не допустить превращения памятника архитектуры в «овощной или вещевой рынок с закусочной». Ранее эксперты сходились во мнении, что объекту необходим опытный инвестор, который не побоится больших вложений и будет готов ждать окупаемости проекта не один год. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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