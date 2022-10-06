Сын соратницы Беглова по «курортной мафии» Чечиной возглавил Зеленогорск

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом
Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На
При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,
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В Свердловской области мобилизованные мужчины остались дома после призыва. Призывников вернули домой в тот же день, что и отправили. Родные
Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске. "Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть
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Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.
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