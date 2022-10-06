Сын соратницы Беглова по «курортной мафии» Чечиной возглавил Зеленогорск

Возглавивший муниципальный совет ЗеленогорскаДмитрий Чечин является сыном Натальи Чечиной. Ее имя в СМИ связывали с так называемой «курортной мафией» — объединенной между собой группой чиновников, негласно взявшей «под контроль» Северную столицу после того, как Александр Беглов приступил к выполнению губернаторских обязанностей.

О занятии Чечиным соответствующего поста стало известно 6 октября. Сообщение об избрании нового руководителя МО появилось на сайте муниципального образования и на странице в соцсети «ВКонтакте». Члены местного совета проголосовали за его кандидатуру единогласно. К слову, сама Чечина с ноября 2020 года по июль 2022 года возглавляла петербургский избирком, а до этого являлась главой Курортного района.

Наталья Чечина получила широкую известность после череды скандалов, произошедших во время городской выборной кампании 2021 года, которую в ЦИК назвали одной из самых грязных в стране. Наблюдатели и представители прессы фиксировали множество нарушений непосредственно в ходе электоральных процессов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала наказание за допущенное во время петербургских выборов «безобразия».

Чечина известна как участница так называемой «курортной мафии». В СМИ отмечалось, что Петербург с момента избрания Беглова на посту губернатора фактически начал переходить под контроль функционеров, связанных между собой работой в администрации и госучреждениях Курортного района. Журналисты писали, что за последние несколько лет именно они получили контроль над ключевыми сферами города. Объединяет чиновников «шлейф» из коррупционных скандалов.

Не исключено, что кадровое назначение Дмитрия Чечина направлено на усиление контроля за родным для членов «курортной мафии» административно-территориальной единицы.

Напомним, СМИ сообщали, что Чиновники Смольного причастны к 25% уголовных дел о коррупции в Петербурге