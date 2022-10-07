Прокуратура и сенатор Клишас опровергли утверждение военкома Петербурга об уголовной ответственности за отказ от мобилизации

Прокуратура отменила постановление о возбуждении первого в России дела об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации. О недопустимости угрожать гражданам уголовной ответственностью за отказ от мобилизации ранее заявлял и сенатор Андрей Клишас. При этом начальник военного комиссариата Санкт-Петербурга Сергей Качковский в прямом эфире пугал жителей Северной столицы перспективой тюремного срока за уклонение от мобилизационного призыва.

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), которое было заведено в отношении жителя Пензенской области Максима Моисеева. Мужчина стал фигурантом дела об уклонении от призыва в рамках частичной мобилизации. Это первый известный случай применения данной статьи, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до двух лет, после объявления мобилизации в России.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявлял, что предупреждать россиян об уголовной ответственности за отказ от частичной мобилизации по статье 328 УК РФ неправомерно. Как объяснил сенатор, субъектами преступления, предусмотренного этой статьей, являются мужчины от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву исключительно на срочную службу в рядах Вооруженных сил.

Однако в Санкт-Петербурге на этот счет имеется иное мнение. Выступая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 3 октября, начальник военного комиссариата Северной столицы Сергей Качковский заявил о перспективах тюремного срока для петербуржцев, уклоняющихся от призыва в рамках частичной мобилизации. Как считает петербургский военком, гражданин, если ему вручается повестка, якобы не имеет права отказываться от ее получения, потому что «отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность».

Решение Прокуратуры по делу Моисеева, а также заявление Андрея Клишаса подтверждают неправомерность подобного рода давления на граждан со стороны региональных властей. Фактически Сергей Качковский озвучил недостоверную информацию относительно мобилизационного призыва на военную службу, что свидетельствует о наличии организационных проблем у городского руководства и повышает градус тревожных настроений в Петербурге. В связи с этим чиновникам Смольного и, в первую очередь, губернатору Александру Беглову, как считают в экспертном сообществе, следует задуматься о том, как исправить сложившуюся ситуацию.