Деньги есть, решений нет. Команда Беглова не справляется с задачей улучшить медобслуживание в Петербурге

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Деньги есть, решений нет. Команда Беглова не справляется с задачей улучшить медобслуживание в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге не успевают провести ремонт медицинских учреждений, оснастить поликлиники и больницы современной техникой и обеспечить достаточным количеством персонала в рамках национального проекта «Здравоохранение». Средства в бюджете на проведение масштабных преобразований имеются, однако Смольный не спешит с решением поставленных задач.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рискует провалить национальный проект «Здравоохранение», реализация которого регионам поручена президентом РФ Владимиром Путиным. Проект рассчитан на срок до 2024 года. Таким образом, на выполнение задачи осталось менее двух лет, и уже сейчас очевидно, что город не справляется с выполнением ряда смежных подпрограмм. 

Согласно справке по исполнению бюджета Санкт-Петербурга за 2022 год, по состоянию на 1 октября как минимум по пяти подпрограммам в сфере здравоохранения бюджет исполнен в лучшем случае лишь на четверть. К примеру, на формирование эффективной системы оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2022 году выделено 319,6 млн рублей. Однако сейчас городским правительством израсходовано всего 53,8 млн рублей, или 16,8% от плана. Программа должна решить такие проблемы, как устранение дисбаланса в обеспеченности кадрами разных уровней системы здравоохранения, обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и другие задачи. 

Пандемия Сovid-19 в Санкт-Петербурге вскрыла ряд системных проблем, в том числе и в указанных вопросах. СМИ неоднократно писали, что город ощущает острую нехватку медперсонала, водителей и техники. Медики работали на износ, не успевая принимать всех пациентов и обходить адреса для помощи на дому. Чтобы облегчить работу врачей, их развозили волонтеры. 

Дефицит больниц

Испытывает город проблемы и с медицинскими учреждениями. В СМИ неоднократно сообщалось о проблеме дефицита поликлиник и госпиталей. Во время пандемии перед кабинетами терапевтов выстраивались многочасовые очереди, которые начинались еще у входа в здание.

Отмечалось и ненадлежащее состояние ряда медицинских учреждений. Ложась на операцию либо обследование, горожане сталкиваются с потрескавшимися стенами, потолками и старыми санузлами с битой плиткой. Показательна ситуация с инфекционной больницей имени С.П.Боткина, одним из старейших и самых крупных в Европе медучреждений. В больнице работают специалисты самого высокого класса, однако о плачевном состоянии палат и медкабинетов в городе ходят легенды. 

В 2019 году губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал президенту России Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу до 2021 года. Тем не менее, работы так и не начались, а в июле 2022 года чиновники сообщили о переносе строительства второй очереди объекта на неопределенный срок. Промедление Смольный обосновал «экономической ситуацией».

В реальности средства у города есть, но проблема не решается. К примеру, на приведение в порядок поликлиник и госпиталей подпрограммой «Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения» заложено 32,3 млн рублей, однако потрачено лишь 1,45 млн рублей, или 4,5% от плана. Невысокая эффективность видна и в выполнении программы «Расходы на проведение капитального ремонта» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». При заложенных 106,5 млн рублей на начало осени освоены лишь 22 млн рублей, или 20,6% от плана.

Не хватает техники

Аналогичные неурядицы у чиновников Смольного наблюдаются и с закупкой медтехники. Еще в мае 2020 года проблему признавал сам губернатор Александр Беглов, однако до сих пор вопрос не решен. К примеру, в начале февраля текущего года СМИ сообщали об острой нехватке  аппаратов компьютерной томографии(КТ) - в Петербурге их всего десять в девяти медучреждениях. В это же время в Москве насчитали 30 современных центров КТ. 

По всей видимости, чиновники Петербурга и тут не учли ошибок пандемии. Бюджет на закупку техники в подпрограмме «Расходы на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения» при заложенных 16,86 млн рублей оказался исполнен всего на 4,3 млн рублей, или на 25,5% от плана. Расходы на приобретение медаппаратов в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составили лишь 25 млн, или 15,6% от выделенных на эти цели 161 млн рублей. 

Ранее экономист Наталья Зубаревич назвала управление Санкт-Петербурга «вялым», отмечая неэффективное использование средств. По ее оценке, от слабого менеджмента Смольного страдает не только здравоохранение, но и другие области – уборка улиц, вывоз мусора, строительство дорог и так далее. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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