На юге Петербурга за кражу задержали женщину

В Кировском районе Санкт-Петербурга была задержана женщина, которая совершила кражу в коммунальной квартире, но сделала она это крайне нестандартным образом. «Женщина-паук» ловко вскарабкалась по металлической решетке и пробралась в коммунальную квартиру на втором этаже. В данной квартире проживала гражданка Узбекистана, у которой подозреваемая украла деньги, продукты и золотое кольцо.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Молодой «женщине-пауку» грозит не киношный, а реальный срок за содеянное. Сумма ущерба оценивается в 70 тыс. рублей. Ведется следствие по делу.