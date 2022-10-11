Правоохранительные органы заинтересовались возможными хищениями в Эрмитаже Пиотровского

По информации ряда источников, правоохранительные органы в очередной раз заинтересовались возможными хищениями и нецелевыми тратами в Эрмитаже. Причем претензии с их стороны могут быть как к директору музея Михаилу Пиотровскому, так и к его сыну – вице-губернатору Борису Пиотровскому.

Телеграм-канал «Площадь Восстания» напоминает, что еще в сентябре СМИ сообщали об увеличении количества уголовных дел коррупционной направленности в Санкт-Петербурге. При этом довольно высокий уровень коррупции наблюдается в культурной сфере Северной столицы, куда направляются крупные финансовые потоки. Шлейф от наиболее громких скандалов коррупционного характера тянется к Эрмитажу и его руководству, чья деятельность неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, пишет канал.

По информации паблика, в настоящее время над семьей Пиотровских, которую называют одной из самых влиятельных династий Петербурга, вновь «сгустились тучи », так как правоохранители заинтересовались возможными хищениями и нецелевыми тратами в государственном музее. Претензии, как пишут авторы канала, якобы есть и к директору музея Пиотровскому-старшему, и к Пиотровскому-младшему, занимающему пост вице-губернатора по культуре, в связи с чем возникает вопрос: удастся ли членам влиятельной семьи выйти сухими из воды?

Стоит отметить, что ранее появилась информация о намерении Михаила Пиотровского передать должность главы Эрмитажа своему сыну, продолжив таким образом «семейную традицию». Учитывая череду скандалов, в том числе указывающих на признаки хищений и коррупции в деятельности руководства музея, как полагают СМИ , в случае назначения вице-губернатора «династия» Пиотровских сможет продолжать зарабатывать на Эрмитаже, увеличивая доходы семьи.