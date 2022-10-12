Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей

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Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем кадрового работника и указал, что в Северной столице якобы один из самых низких в стране уровней безработицы. Однако данное заявление расходится с действительностью – именно под его управлением в городе рекордно возросло количество людей без постоянного места работы.

12 октября в России отмечается День кадрового работника. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не упустил возможности «попиариться» и сделал ряд громких заявлений, поздравив петербуржцев с праздником. Так, градоначальник указал, что Петербург является крупнейшим деловым, культурным и образовательным центром России. 

Отдельное внимание Беглов заострил на том, что в Петербурге на сегодняшний день якобы один из самых низких в стране уровней безработицы, заявив, что кадровые службы делают все возможное, чтобы петербуржцы могли найти новые рабочие места. 

Стоит отметить, что ранее СМИ прогнозировали рекордный рост уровня безработицы в Петербурге к концу 2022 года. Не исключено, что количество людей без постоянной занятости может достигнуть 2% или 65 тысяч человек. При этом на 24 августа в службе занятости в статусе безработных числились 17 тысяч 183 жителя Санкт-Петербурга.

Помимо того, журналисты писали, что Петербург ожидает массовая безработица на фоне позитивных отчетов Смольного. Пока чиновники заявляют о борьбе с безработицей и «рисуют» нужную информацию в отчетах, реальная ситуация в городе продолжает ухудшаться. 

При этом Санкт-Петербург продолжает терять привлекательность для представителей отечественного бизнеса. На сегодняшний день в Северной столице простаивают 18 бизнес-центров. Помимо того, в городе растет количество помещений, где пустуют более 50% площадей. Эксперты уверены, что сложившаяся ситуация носит беспрецедентный характер. 

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург признали лидером по количеству безработных граждан. Так, наибольший прирост численности безработных граждан в 2020 году был отмечен в Северной столице — более чем вдвое. При этом жители города и эксперты неоднократно критиковали губернатора Александра Беглова за громкие заявления, которые расходятся с действительность. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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