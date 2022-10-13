«Какое вранье. Нет таких зарплат»: петербуржцы раскритиковали новости о повышении минимальной зарплаты в городе

Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что данные не соответствуют действительности, и петербуржцы, которые трудятся за скромные деньги, получают гораздо меньше, чем указано в отчете Смольного.

В начале октября правительство Санкт-Петербурга сообщило о повышении минимальной заработной платы на две тысячи рублей до 23 тысяч 500 рублей. Соответствующее региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2022-2023 годы и Трехстороннее соглашение на 2023-2025 годы подписали губернатор Александр Беглов.

Стоит отметить, что по данным Смольного, средняя номинальная заработная плата за январь-июль 2022 года в Петербурге составляет 82 153 рубля — это на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако жители Санкт-Петербурга не верят ни в информацию про повышение минимальной заработной платы, ни в цифры о средней зарплате, представленные Смольным. В социальных сетях разгорелся настоящий скандал после обсуждения новости. Большинство петербуржцев указали, что их реальная заработная плата не достигает и половины суммы, озвученной правительством Северной столицы.

Один из комментаторов подчеркнул, что из-за таких высоких показателей по «средней зарплате» в магазин продолжают расти цены.

Большинство комментаторов возмутились тем, как ведется подсчет средней и минимальной заработной платы в Петербурге. Петербуржцы указали, что Смольному необходимо пересмотреть подход и не считать вместе уборщицу, получающую порядка 10 тысяч рублей, и чиновников, зарплаты которых превышают несколько сотен тысяч рублей.

Один из петербуржцев привел наглядный пример, опубликовав вакансию из Агентства занятости населений. Там «рабочий зеленого хозяйства» получает 10 тысяч 750 рублей в месяц.

Напомним, ранее петербуржцы раскритиковали заявления администрации губернатора Александра Беглова о том, что средняя заработная плата в Петербурге якобы превышает 80 тысяч рублей. Большинство указали, что такая сумма в их семьях не набирается даже на двоих работающих людей.