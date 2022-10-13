Криминальное трио. В Санкт-Петербурге полицейскими установлены подозреваемые в кражах денег из банкоматов

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны подозреваемые в хищениях денежных средств из банкоматов. 24 апреля 2019 года в помещении гипермаркета по улице Олеко Дундича злоумышленники путем подбора цифрового кода и ключа к сейфовой двери банкомата похитили 8,5 миллиона рублей. Спустя восемь месяцев аналогичное преступление было совершено в другом крупном магазине на улице Кузнецовской. Сумма похищенных денежных средств составила 9 700 000 рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны трое подозреваемых. Предварительно установлено, что лидер группы и его сообщник ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством банкоматов. Для осуществления задуманного они привлекли ранее судимого гражданина, который исполнял роль водителя и предоставлял свой автомобиль для реализации криминальной схемы.

По версии следствия, один из соучастников во время инкассации денежных средств запоминал код доступа к хранилищу денег. В дальнейшем злоумышленники вскрывали банкоматы и похищали денежные средства. А затем в лесу сжигали верхнюю одежду, чтобы замести следы.

Похищенные миллионы тратились на покупку наркотических средств, приобретение автомобиля «Мерседес», а также на путешествия, азартные игры и личные нужды.

В настоящее время в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другой бывший инкассатор находится под домашним арестом. Ранее судимый водитель заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.