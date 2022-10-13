Криминальное трио. В Санкт-Петербурге полицейскими установлены подозреваемые в кражах денег из банкоматов

Image 16+
Криминальное трио. В Санкт-Петербурге полицейскими установлены подозреваемые в кражах денег из банкоматов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны подозреваемые в хищениях денежных средств из банкоматов. 24 апреля 2019 года в помещении гипермаркета по улице Олеко Дундича злоумышленники путем подбора цифрового кода и ключа к сейфовой двери банкомата похитили 8,5 миллиона рублей. Спустя восемь месяцев аналогичное преступление было совершено в другом крупном магазине на улице Кузнецовской. Сумма похищенных денежных средств составила 9 700 000 рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны трое подозреваемых. Предварительно установлено, что лидер группы и его сообщник ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством банкоматов. Для осуществления задуманного они привлекли ранее судимого гражданина, который исполнял роль водителя и предоставлял свой автомобиль для реализации криминальной схемы.

 По версии следствия, один из соучастников во время инкассации денежных средств запоминал код доступа к хранилищу денег. В дальнейшем злоумышленники вскрывали банкоматы и похищали денежные средства. А затем в лесу сжигали верхнюю одежду, чтобы замести следы.

Похищенные миллионы тратились на покупку наркотических средств, приобретение автомобиля «Мерседес», а также на путешествия, азартные игры и личные нужды.

В настоящее время в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другой бывший инкассатор находится под домашним арестом. Ранее судимый водитель заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году

Сегодня, 15:32

Криминальное трио. В Санкт-Петербурге полицейскими установлены подозреваемые в кражах денег из банкоматов

Вчера, 17:21

«Какое вранье. Нет таких зарплат»: петербуржцы раскритиковали новости о повышении минимальной зарплаты в городе

Вчера, 14:27

Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей

12-10-2022, 14:25

Правоохранительные органы заинтересовались возможными хищениями в Эрмитаже Пиотровского

11-10-2022, 14:22

На юге Петербурга за кражу задержали женщину

11-10-2022, 10:33

На пожаре в Мурино ранним утром сгорели две машины

11-10-2022, 09:33

Погода в Петербурге будет радовать теплом, но дождей не избежать

10-10-2022, 19:58

В Петербурге мобилизованные не получают поддержки от Смольного – политтехнолог Полежаев

10-10-2022, 16:36

Деньги есть, решений нет. Команда Беглова не справляется с задачей улучшить медобслуживание в Петербурге

8-10-2022, 18:28

В Санкт-Петербурге одна из площадей получила название Мариупольской

8-10-2022, 14:18

Прокуратура и сенатор Клишас опровергли утверждение военкома Петербурга об уголовной ответственности за отказ от мобилизации

7-10-2022, 16:46

Сын соратницы Беглова по «курортной мафии» Чечиной возглавил Зеленогорск

6-10-2022, 15:25

День учителя и, впервые, День среднего профессионального образования отметили в Санкт‑Петербурге

5-10-2022, 21:12

В Санкт-Петербурге принимают закон о регулировании выступлений на улицах

5-10-2022, 18:58

Потомки Строгановых дошли до суда в попытке защитить Конюшенное ведомство от разрушения

5-10-2022, 18:14

Беглов выбрал «Решение уйти»: В Петербурге патриотический фильм по приказу губернатора заменили на зарубежный

5-10-2022, 12:59

СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства здания в природоохранной зоне Сестрорецка

3-10-2022, 20:46

Синоптик рассказал о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге на следующей неделе

2-10-2022, 14:53

Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга

1-10-2022, 13:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль
  • 11-10-2022, 22:19

Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми
  • 11-10-2022, 22:19

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми

Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ
  • 12-10-2022, 10:08

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ

Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что

Дробыш высказался о дредах Филиппа Киркорова: «Воровством это нельзя назвать»
  • 11-10-2022, 21:37

Дробыш высказался о дредах Филиппа Киркорова: «Воровством это нельзя назвать»

Виктор Дробыш пришел на презентацию нового клипа Анастасии IVKA. Продюсер был в хорошем настроении, поэтому журналисты не стеснялись задавать ему

Максим Галкин проинформировал о своих больших гонорарах за границей
  • 12-10-2022, 11:36

Максим Галкин проинформировал о своих больших гонорарах за границей

Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из

Продюсер Лавров указал на главный недостаток жены Владимира Преснякова
  • 11-10-2022, 20:14

Продюсер Лавров указал на главный недостаток жены Владимира Преснякова

Недавно певица Наталья Подольская запустила программу на YouTube-канале. Но онлайн-передача сразу же потерпела крах. Ее рейтинги оставляли желать

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей
  • 12-10-2022, 14:25

Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем кадрового работника и указал, что в Северной столице якобы один из самых

Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий
  • 11-10-2022, 21:33

Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи, заявил о том, что Вооруженным Силам Украины удалось переломить ход СВО, а

На «Госуслугах» запустили еще один сервис
  • 12-10-2022, 21:03

На «Госуслугах» запустили еще один сервис

На портале «Госуслуги» запускается новый сервис, на котором будут приниматься заявления граждан о разводе. Об этом сообщили в Министерстве цифрового

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны
  • Вчера, 16:11

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на