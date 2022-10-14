Пригожин: наживающихся на мобилизации чиновников надо немедленно сажать в тюрьму

Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Так он ответил на запрос издания «Невские новости» о том, что ближайшее окружение главы Северной столицы Александра Беглова может зарабатывать на выпуске и производстве снаряжения для мобилизованных.

Пригожин подчеркнул, что наживающихся на призыве чиновников надо немедленно сажать в тюрьму. Он отметил, что все, у кого есть доказательства причастности сотрудников Смольного к краже денег, отведенных на СВО, должны обращаться в правоохранительные органы.

«Вор должен сидеть в тюрьме, даже если это Беглов и его окружение», — сказал бизнесмен, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее стало известно, что мобилизованных петербуржцев будет оснащать за бюджетный счет спонсор избирательной кампании Беглова.