Санкт‑Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году

Такое решение принято было принято на саммите глав государств СНГ.

В Петербурге более 9 тысяч объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, имеющие мировое значение). В 1990 году исторический центр города и связанные с ним группы памятников стали первыми в России объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сфере культуры работают более 800 организаций: музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы. Ежегодно они проводят более 25 тысяч мероприятий.

В 2023 году в Северной столице отметят 110-летие кинотеатра «Аврора» и 90-летие Санкт‑Петербургского академического Театра имени Ленсовета. В городе пройдут XXV театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России», Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Фёдора Шаляпина, приуроченный к 150-летию великого певца, фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик», посвященный 150-летию композитора, а также премьерные спектакли, посвященные 200-летию со дня рождения Александра Островского.