Полежаев: Раздачи повесток путем облав в Петербурге не дают результата 

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Полежаев: Раздачи повесток путем облав в Петербурге не дают результата 
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация в Северной столице проходит бездумно, а кроме того, угрожает стране нехваткой важнейших специалистов. Таким образом, системные ошибки руководства Петербурга негативно отразятся на всей России. 

Автор канала «Агентство новостей политики», посвященного анализу политических событий в Петербурге, Вадим Полежаев прокомментировал методы частичной мобилизации в городе на Неве. По мнению политтехнолога, меры руководства Санкт-Петербурга крайне неэффективны. 

«Раздачи повесток путём облав не дают никакого результата. При условном невыполнении плана в трёх районах Петербурга в 780 человек, удалось мобилизовать лишь 24 человека. При этом к "операции" были привлечены свыше 80 сотрудников полиции и около 140 сотрудников администраций районов», - пишет Полежаев в ТГ-канале «АНП». 

Напомним, накануне сообщалось о массовых рейдах в Санкт-Петербурге с поиском резервистов. По данным СМИ, сотрудники военных комиссариатов проверяли документы у всех мужчин возле парадных. Причиной «нововведения», судя по всему, стало невыполнение плана по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге.

Полежаев обратился к вице-губернаторам Петербурга Ирине Потехиной и Борису Пиотровскому, а также главе петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елене Никитиной с просьбой уделить внимание инцидентам с призывом работников оборонных предприятий.

«Глава администрации Невского района пытается мобилизовать без разбора сотрудников Концерна ВКО «Алмаз – Антей», глава администрации Красносельского района пытается мобилизовать до 50% персонала АО «ВНИИТрансмаш», глава Калининского района пытается мобилизовать без разбора сотрудников ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», - отмечает Полежаев.

Политтехнолог напоминает о незаменимости сотрудников оборонных заводов, в отличие от представителей многих других специальностей – маркетологов, продавцов, менеджеров среднего управленческого звена и так далее. 

«Отсутствие реестров воинского учёта органы мобилизации пытаются маскировать выполнением плана любой ценой», - резюмирует Полежаев.

С начала частичной мобилизации в Санкт-Петербурге в городе не прекращаются сообщения о массовых нарушениях. В зону СВО направляют людей, непригодных по состоянию здоровья либо ухаживающих за родственниками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал лично разобраться с каждым спорным случаем, однако количество инцидентов лишь увеличивается, а методы работы сотрудников военных комиссариатов становятся более грубыми. Так, начав с незаконных методов доставки повесток и задействованием для раздачи уведомлений учителей и социальных работников, в Петербурге дошли до «облав» у парадных. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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