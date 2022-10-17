«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге

Утром в понедельник, 17 октября, на проспекте Стачек в Кировском районе Северной столицы обрушился фрагмент наружной отделки дома № 79. К счастью, никто из горожан не пострадал. Об инциденте сообщил один из подписчиков паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи «ВКонтакте» раскритиковали петербургских чиновников, при бездействии которых в городе с пугающей регулярностью происходит обрушение фасадов зданий. Горожане недовольны тем, что многие дома в Северной столице разрушаются и указали на тот факт, что средства на капремонт расходуются неэффективно.

Падение элементов облицовки зданий в Петербурге на проезжую часть и тротуары вовсе не редкость. Так, в конце минувшего месяца вблизи магазина «Гранат» на Бухаретской улице с фасада рухнула бетонная плита. Чаще всего подобные ЧП происходят в историческом центре города, где расположено много старинных сооружений, многие из которых находятся в плачевном состоянии и нуждаются в проведении капитального ремонта. Однако темпы восстановления обветшавших зданий в городе на Неве по-прежнему остаются крайне низкими в связи с тем, что подведомственный администрации губернатора Александра Беглова Фонд капитального ремонта (ФКР) систематически срывает сроки по капремонту.

Проведенный Контрольно-счетной палатой аудит деятельности ФКР ранее показал, что в период с 2018 по 2020 год на счетах регионального оператора, образованного в 2013 году, оставались неизрасходованные средства. Выявленные нарушения принесли городу ущерб в размере порядка 2,7 млрд рублей. Также в ходе проверки обнаружены нарушения в процессе организации работ. По оценке экспертов, 2022 год может стать наихудшим по показателям капремонта. Несмотря на серьезные проблемы, в Смольном продолжают финансировать ФКР, выделяя из городской казны колоссальные суммы.

Напомним, в результате масштабного обрушения в феврале текущего года фасада одного из корпусов бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала пострадала женщина, проходившая неподалеку от здания. Кроме того, повреждения от разлетевшихся в стороны обломков получили несколько припаркованных неподалеку автомобилей. На территории давно не работающего предприятия неоднократно происходили различные ЧП — возгорания, падение с высоты людей и обрушения.