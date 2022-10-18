Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно

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Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно
Санкт-Петербург
Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержана группа, организовавшая в квартире незаконное игорное заведение. За два года злоумышленникам удалось заработать около 50 миллионов рублей.

Сотрудниками экономической полиции Всеволожского района Ленобласти в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлена квартира, где осуществлялась незаконная игорная деятельность.

Установлено, что действуя организованной группой, злоумышленники незаконно организовали в одной из квартир дома 27 по улице Горной в Санкт-Петербурге незаконное игорное заведение.

Для этого они приискали игровое оборудование, а именно стол для игры в покер, покерные фишки и игральные карты, разместив их в вышеуказанном помещении.

Заведение функционировало около двух лет и за это время дельцы смогли заработать около 50 миллионов рублей. В результате установлена организованная группа: организатор, администратор, 4 крупье. Велась база игроков. По указанию организатора, администратор и крупье ежедневно обзванивал клиентов и приглашал на игру.

Во время и после игры администратор постоянно отчитываться перед организатором о количестве играющих, суммах ставок, итогах игр и заработке, при этом заведение функционировало круглосуточно

По факту незаконной деятельности следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, то есть по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Установлен и задержан организатор, мужчина, 1977 года рождения, а также администратор, мужчина, 1977 года рождения и девушка-крупье, 1993 года рождения. Все трое задержаны по статье 91 УПК РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

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