Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе
Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса
Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация
Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней
Украинцы шокированы поведением российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова - настоящее имя) во время ее последнего концерта на Кипре. Как пишут
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал призналась, как она на самом деле относится к российским коллегам по телесериалу «Сваты». Девушка об
Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра
Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день
Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,
Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на
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