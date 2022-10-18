«Столовая №14» накормила учеников школы №358 Московского района заплесневелыми обедами

В столовой школы №358 Московского района детям выдали плесневелый хлеб. Об инциденте рассказали родители учеников, которым удалось сфотографировать испорченную еду.

В плесени также были и сухари, выданные к супу.

Школу обслуживает городской комбинат социального питания «Столовая №14». Летом там сменился директор. Новым руководителем стал некий Сергей Филиппов, никак не связанный с системой соцпита. Ранее он руководил небольшими компаниями отца по транспортным грузоперевозкам.

После смены руководства комбината Управление социального питания Петербурга начало активно пиарить «Столовую №14». Так, в начале октября глава УСП Алена Мироненко похвасталась, какими пирогами комбинат поздравил учителей с их профессиональным праздником. А в конце сентября Мироненко совместно с вице-губернатором Валерием Москаленко посетила с показной проверкой пищеблок школы №525 Московского района, обслуживаемый «Столовой №14».

Несмотря на пристальное внимание чиновников, инциденты с питанием у предприятия возникают регулярно. В сентябре ученики школы №536 рассказали, что в столовой им дали испорченный йогурт. На аналогичную проблему пожаловались сразу в нескольких образовательных учреждениях Московского района.

Ранее СМИ сообщили о возможной причастности «Столовой №14» к попытке рейдерского захвата и банкротству городского комбината «Юность». Журналисты выяснили, что бывший директор «Столовой №14» Сергей Злобин оказался известным мошенником, специализирующимся на рейдерских захватах имущества, а его сожительница Ольга Гапонова руководила «Юностью». После их увольнения выяснилось, что «Юность» оказалась в долгах перед «Столовой №14» и была вынуждена подать на банкротство. В настоящее время Гапонова является заместителем главы Управления соцпитания Алены Мироненко.