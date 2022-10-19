На зарплаты деньги есть, на уборку – нет. Активисты об отказе чиновников ликвидировать свалку в Петербурге

Чиновники Санкт-Петербурга не смогли найти деньги на ликвидацию незаконной свалки в Красносельском районе. При этом администрация губернатора Александра Беглова обнаружила «лишние» средства в бюджете на повышение чиновничьих зарплат.

В сентябре активисты движения «Петербург – город перемен! » направили обращение в администрацию Красносельского района, в котором указали, что на проспекте Красных Командиров возле дома 107С находится несанкционированная свалка. В октябре активисты получили ответ.

Районная администрация уведомила, что обнаружила свалку и даже поставила рядом бетонные блоки, чтобы она не пополнялась. Однако самое интересное в том, что деньги на ликвидацию незаконной свалки в ближайшие два года не будут выделены.

«То есть как зарплаты себе повышать - на это бюджет имеется, а вот свалки убирать – нет», — возмущены активисты.

Стоит отметить, что накануне стало известно о решении депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга поднять зарплаты госслужащим. Рост зарплат коснется порядка 10 тысяч работников и с учетом инфляции составит 8%. Законопроект о повышении зарплат внес губернатор Александр Беглов от лица своего представителя Константина Сухенко. В Смольном подчеркнули, что это «не создаст нагрузки на бюджет».

При этом в Петербурге до сих пор не могут решить проблемы с закупкой необходимого снаряжения для нужд мобилизованных в рамках объявленной частичной мобилизации. Призывники вынуждены самостоятельно закупать дорогостоящее обмундирование, не дождавшись помощи от команды Александра Беглова, который возглавляет комиссию по мобилизации.