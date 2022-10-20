Более половины депутатов ЗакСа должны защищать Родину с оружием в руках – Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин дал развернутое интервью изданию «Невские новости». В ходе него он рассказал о процессе частичной мобилизации в Петербурге.

Мобилизация, по мнению предпринимателя, стала главным вопросом, который встал перед регионами в последние недели. В Северной столице реализация мер показала кризис петербургской администрации во главе с губернатором Александром Бегловым, уверен Пригожин.

«Прославился» город так называемым «списком Беглова». В него входят депутаты и чиновники, которых губернатор освободил от службы в рамках спецоперации. Неудивительно, что лидерами «рейтинга» стали друзья, соратники и товарищи градоначальника.

«Настали времена, когда перед Александром Дмитриевичем заискивают все. И эта когорта трусов вокруг него только разрастается, в нее попадают все новые и новые лица. «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», в лице Героя России Андрея Трошева, который с первого дня СВО находится на фронте, и замечу, возглавляет добровольческие отряды в свои 60 лет, обратилась к губернатору с вопросом по конкретным личностям. В список этих людей входили следующие персонажи: зять Беглова, как известно, обязанный быть мобилизованным, но в это время строящий яхт-клуб для элитных яхт, на которых, видимо, сам и предполагает кататься; 50 депутатов городского ЗакСа, из которых, насколько я знаю, более половины также должны пойти защищать Родину с оружием в руках. Среди них особый вопрос к Бельскому. Товарищ Бельский, вы – патриот, «половозрелый самец», не имеющий, как мне кажется, возрастных ограничений, не хотите сделать что-то полезное для этой страны?» — высказался Пригожин.

Также предприниматель назвал других «патриотов», которые могли бы принести пользу Родине. Среди них Александр Ходосок (полковник запаса), Константин Чебыкин (морпех), Денис Четырбок (спортсмен). Они могли бы стать отличным примером для петербургских мужчин, уверен Пригожин.

Бизнесмен также озвучил свою позицию по мусорной реформе в городе, постройке новых станций метрополитена и нашумевшем «бауле Беглова». Полную версию интервью читайте на сайте издания «Невские новости».