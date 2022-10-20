К Петербургу подбираются первые снегопады, угрожающие городу снежным коллапсом

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К Петербургу подбираются первые снегопады, угрожающие городу снежным коллапсом
Санкт-Петербург
Фото: ФАН

Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не слукавил ли губернатор Александр Беглов, заявляя о готовности города к зиме.

Как сообщают СМИ, похолодание охватило не только Санкт-Петербург, но и другие субъекты европейской части России. Сегодня, 20 октября, первые снегопады были зафиксированы совсем неподалеку от Петербурга – в Вологодской и Тверской областях.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что признаки приближающейся зимы становятся все заметнее.

Источник фото: Pr Scr t.me/weather_from_chief/5309 

«На территории Европейской России всё чаще и всё южнее выпадает снег. Минувшей ночью и в начале сегодняшнего дня его отметили метеостанции Тверской, Ярославской, Вологодской, Кировской и Архангельской областей, а также Пермского края», — пишет Михаил Леус.

Стоит отметить, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что город полностью готов к снегопадам. Однако аналогичные заявления он делал и перед началом прошлой зимы, когда в Северной столице был зафиксирован снежный коллапс. Так, коммунальные службы не справились с очисткой улиц из-за критической нехватки техники и рабочей силы. В результате огромное количество петербуржцев получили травмы, поскальзываясь на тротуарах.

Теперь же петербуржцы смогут лично убедиться, насколько заявления градоначальника правдивы, при условии, что Александр Беглов неоднократно сообщал о проведении закупок необходимой городу снегоуборочной техники. Однако по подсчетам аналитиков, техники, как и рабочей силы, все равно не хватит.

Напомним, совсем недавно журналисты предупредили, что «фальстарт» зимы грозит Петербургу началом снежного коллапса в конце октября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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