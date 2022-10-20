К Петербургу подбираются первые снегопады, угрожающие городу снежным коллапсом

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе
У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону
Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. В частности, он сказал, что относится скептически к мнению
Названо имя победительницы первого сезона реалити-шоу «Мистер X», которое выходило на телеканале «Пятница». Главный герой проекта, лжемиллионер Игорь
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По данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в сентябре 2022 года индекс контрактования новых
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