Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, избившего и ограбившего жену и ее сожителя

19 октября 2022 года в 06.39 в полицию поступило сообщение о конфликте в квартире по адресу: ул. Николая Рубцова, дом №11.

Прибывшим нарядом полиции установлено, что в 06.30 в квартиру женщины, 1985 года рождения, пришел пьяный муж, 1980 года рождения, с которым в настоящее время идет бракоразводный процесс. Визитер избил резиновой дубинкой женщину и находившегося в квартире ее сожителя, 1991 года рождения. После этого, угрожая травматическим пистолетом, злоумышленник заставил перевести ему на карту денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, забрал паспорт жены и скрылся.

19.10.2022 в 14.10 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска злоумышленник был задержан у дома 1 по Гаражному переулку поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).