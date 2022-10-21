Продвигаемая Смольным компания НПО «Спецматериалы» попала в скандал с поставкой некачественных бронежилетов

Автор популярного Telegram-канала «Рыбарь» предложил представителям петербургского Научно-производственного объединения «Специальные материалы» лично приехать на фронт в Херсонскую область и испытать перед солдатами их якобы соответствующую ГОСТу продукцию – каски и бронежилеты. Ранее в Сети ветераны боевых действий на камеру испытали бронепластины предприятия и выяснили, что они могут не соответствовать заявленному рейтингу защиты. НПО «Спецматериалы» стало главным подрядчиком Петербурга по оснащению мобилизованных граждан обмундированием, в начале октября предприятие посетил губернатор Александр Беглов и заявил, что объемы производства с лета выросли в 2,5 раза. Ряд СМИ ранее указывали на близкое знакомство губернатора с владельцем предприятия Михаилом Сильниковым.

Две недели назад, 8 октября, автор YouTube-канала «Солдат удачи», участник СВО, опубликовал видео с полевыми испытаниями бронежилета «Модуль-Монолит» производства НПО «Спецматериалы». Бронеплита оказалась пробита из РПК обычным «автоматным» патроном 5,45*39 мм. Хотя производитель заявил четвертый рейтинг бронезащиты, который требует защиту от таких выстрелов в упор.

«Если кратко: «бронежилет» пробивается навылет обычной пулей со стальным сердечником калибра 5,45 и совершенно не соответствует заявленному классу защиты. Попадание из пистолета в «защитный шлем» приведет к тому, что лопнет голова. Хочется верить, что те, кто принимал решение о снабжении наших товарищей данными изделиями, были введены в заблуждение поставщиками и ситуация будет исправлена», - написал «Рыбарь»

Видео испытания разошлось по Сети, в том числе о нем рассказал Telegram-канал «Рыбарь». Вскоре ему было направлено заявление от официальных представителей НПО «Спецматериалы». Они заявили, что у предприятия в наличии имеются собственные видеозаписи испытаний бронежилетов, где демонстрируется их соответствие заявленным требованиям ГОСТа. Более того, представители предприятия потребовали удалить ролик «Солдата удачи», так как он якобы дискредитирует Армию России и деморализует бойцов. Но каким образом качество продукции НПО «Спецматериалы» может дискредитировать российских солдат не уточнили.

«Опубликованный Вами пост, ссылающийся на youtube канал «Солдат Удачи», является провокационным и испытания, проводимые автором канала, проводятся не в соответствии с ГОСТ. Этот видеоматериал деморализует и дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации и попадает под статью 280.3 УК РФ, в связи с чем, должен быть удален», - заявили представители петербургской компании.

Требования НПО «Спецматериалы» жестко раскритиковал журналист и вице-спикер Московской думы Андрей Медведев, отметив, что в такой ситуации производителю нужно не замалчивать проблему, а проверить продукцию на предмет возможного брака, так как речь идет не просто о деловой репутации, а о жизни тысяч солдат.

«Ух, как интересно! Уважаемый Рыбарь написал о проблеме с качеством бронежилетов. И что же производитель? А он тут же начинает требовать удалить пост и угрожать статьей УК, а именно 280.3. Дискредитация армии. Хочется спросить. Но позвольте, если речь идет об одном изделии и его качестве (возможно речь идет об одной бракованной партии), то как это связано с дискредитацией армии в целом? Надо понимать, как раньше за слово «русский» пугали 282-й, так и нынче, отдельные граждане, нашли себе домик, где можно ловко прятаться от критики/непростой дискуссии. «Ах, вы так, вы сомневаетесь, что мы лучшие и контракты все прозрачные, так вы это, враги и лазутчики», - написал Медведев.

В качестве выхода из сложившейся ситуации «Рыбарь» предложил представителям НПО «Спецматериалы» лично приехать на фронт в Херсонскую область, привести с собой партию бронежилетов и провести испытания прямо перед солдатами. Для чистоты эксперимента предлагается провести отстрел партии, уже выданной бойцам.

«Для того, чтобы как развеять опасения военнослужащих, так и сгладить конфликтную ситуацию, мы предлагаем заинтересованным лицам из АО «НПО Спецматериалы» выехать на позиции в Херсонскую область, где сейчас находятся мобилизованные из Крыма, с запасными тестовыми комплектами», - предложил «Рыбарь».

Основания для сомнений в качестве продукции НПО «Спецматериалы» действительно есть. В 2020 году в отношении компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали СМИ, в 2017 году предприятие получило госконтракт на поставку шлемов собственной разработки в МВД России. К шлемам шла вся необходимая документация, в том числе и на соответствие заявленным защитным свойствам. Однако в 2020 году специалистами МВД и ФСБ было установлено несоответствие поставленных шлемов предоставленной документации. Как сообщалось, под видом собственных шлемов стоимостью почти 5 тысяч рублей за каждый НПО «Спецматериалы» поставляло китайские «аналоги» за 1,2 тысячи.

Несмотря на уголовное дело и полевые испытания «Солдата удачи» губернатор Александр Беглов сделал НПО «Спецматериалы» главным подрядчиком города по оснащению мобилизованных петербуржцев обмундированием. Предприятие получает засекреченные суммы напрямую из резервного фонда Петербурга. Как ранее признались депутаты ЗакС, никаких инструментов для контроля этих трат у них нет.

Самое интересное, что в 2019 году НПО «Спецматериалы» было ключевым спонсором избирательной кампании Александра Беглова на губернаторских выборах. Основатель и бессменный руководитель предприятия Михаил Сильников как минимум с 2001 года является близким другом губернатора. После избрания Беглова губернатором сын Михаила Сильникова Алексей стал одним из основных поставщиков дорогостоящей сувенирной продукции для Смольного. Он вполне мог бы лично продемонстрировать качество продукции компании отца на фронте – как бывший сотрудник МВД Алексей попадает под требования частичной мобилизации, но об его отъезде в зону боевых действий ничего не известно.

10 октября Александр Беглов лично посещал предприятие и заявил, что производство продукции в сжатые сроки увеличено в 2,5 раза. В таких условиях не исключено снижение качества касок и бронежилетов, которое производитель может пытаться скрыть за статьей о дискредитации армии. Тем более, что на реальное вмешательство губернатора Беглова в сложившуюся ситуацию с его спонсором рассчитывать не приходится.