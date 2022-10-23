Петербуржцы призывают чиновников Смольного помогать бойцам СВО своими личными средствами

Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на базе районного Центра спорта. Медики не могли остаться в стороне и не поддержать бойцов, направляющихся в зону специальной военной операции, сказала начальник госпиталя Татьяна Погода.

Как пояснили в паблике правительства Санкт-Петербурга, подарки от госпиталя добавят к экипировке, обмундированию и аптечкам, которые приобрел для Донбасса хоккейный клуб СКА.

Сотрудники госпиталя – благородные неравнодушные люди, готовые поделиться тем, что имеют, с российскими бойцами и мирными жителями Донбасса, и это вызывает безграничное уважение, заметили комментаторы новости.

Но с каждым днем все менее понятно, почему нет информации о личном вкладе чиновников и депутатов, учитывая, что их зарплаты много выше, чем в среднем у медиков?

Вспомнили и о слухах про «добровольно-принудительный» характер взносов на гуманитарную помощь в некоторых бюджетных учреждениях. Народная помощь – это хорошо, но разве чиновники - не часть народа, и не должны первыми раскрыть кошельки ради такого важного для страны дела?

«Гуманитарная помощь от всего чиновничьего братства где? От простых людей - помощь идёт, а от богатых известных людей – нет», - спрашивает Валерия В.

Подобная «скромность» выглядит как обыкновенная жадность, впрочем, мало, кого она удивляет: государственная служба в Петербурге стала способом пристать к «кормушке», и о каком-либо созидательном усердии чиновников говорить не приходится, уверены некоторые горожане.

«Помощи от чиновников вы никогда не дождетесь. Как только чиновник получает служебный портфель, у него в голове включается побольше хапнуть и перейти на халяву, и участвовать в чем-то не из своего кармана, и в то же время порисоваться на экране в первых рядах - это ДНК у чиновников», - написал Леонид М.

Ранее петербуржцы назвали позорным решение губернатора Александра Беглова повысить зарплаты себе, своему аппарату, правительственным чиновникам и депутатам, за которое проголосовал ЗакС. Горожане возмутились проявлением «постоянной заботы чиновников о своем кошельке», особенно в трудное для страны время, и отметили, что видят в поведении петербургского «управленческого слоя» признаки предательства Родины.