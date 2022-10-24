«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев

Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков КАДа. Причиной дорожных неприятностей стали повсеместные ремонтные работы, которые комитеты Смольного активизировали осенью, когда загруженность магистралей традиционно возрастает после завершения сезона летних отпусков.

В понедельник, 24 октября, Петербург встретил уже традиционными многокилометровыми пробками на востребованных магистралях. Так, с серьезным затором столкнулись автомобилисты в Невском районе – «покраснели» Октябрьская набережная, Дальневосточный проспект и Народная улица. Значительное ухудшение дорожной обстановки на данных участках наблюдается на протяжении всего октября из-за дорожных работ на Мурманском шоссе. Ситуацию усугубило ДТП на трамвайных путях.

Не лучше дела обстоят и на других участках, например, КАДе. На участке от Софийской улицы до Кудрово пробка растянулась на девять километров. Примечательно, что в минувшую пятницу здесь также наблюдался почти девятикилометровый затор, образованный из-за ремонта на 60-м километре кольцевой дороги. Ограничения на этом участке обещают снять лишь 7 ноября, поэтому водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные варианты маршрутов в утренние и вечерние часы пик.

Серьезный затор сковал движение на Московском шоссе в районе съезда на Колпинское шоссе, где также проводятся ремонтные работы сразу на двух участках.

Несмотря на заверения городских властей о предпринимаемых мерах для предотвращения критической загруженности важных городских магистралей, таких как проведение работ в ночное время, Петербург ежедневно «краснеет» в многокилометровых заторах. Ситуация приобрела тревожные масштабы с начала осени, когда Смольный принял решение о перекрытии сразу нескольких востребованных участков для проведения различного рода ремонтных работ. С начала сентября город столкнулся с беспрецедентными пробками. При этом команда губернатора Александра Беглова не считается с комфортом горожан и их потребностями, перекрывая трассы.

Петербуржцы уже неоднократно возмущались по поводу несвоевременности дорожных работ, которые можно было бы запланировать и провести в летнее время, когда традиционно снижается нагрузка на городские дороги в сезон отпусков.