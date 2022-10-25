Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав регионов в соцсетях. Как и в прошлый раз, в фокусе внимания аудитории на минувшей неделе были публикации по теме частичной мобилизации, а также специальная военная операция (СВО).

Первые позиции в рейтинге уверенно заняли главы Москвы, Иркутской области, Чечни, Белгородской и Самарской областей. Исходя из публикаций в средствах массовой информации, эти регионы показали хорошие результаты в ходе мобилизационной кампании.



В Северной столице ситуация с призывом резервистов, вероятно, обстоит существенно хуже, чем в других городах и областях. Тот факт, что Беглов находится среди «аутсайдеров» рейтинга АПЭК, объясняет срыв объявленной главой государства мобилизационной кампании.

С 21 сентября в Петербурге были выявлены сотни случаев нарушения прав граждан. СМИ писали, что город показал провальные результаты во время мобилизации – начиная от незаконных методов вручения повесток и угроз в адрес горожан и заканчивая задействованием для раздачи уведомлений о необходимости явиться в военкомат социальных работников. Фиксировались незаконные «облавы» на горожан, со своих постов были уволены двое «мобилизационных» начальников.