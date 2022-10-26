В три раза меньше машин: как Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники

В 2022 году Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники. Об этом свидетельствует выступление губернатора Александра Беглова, который в ходе заседания парламента сообщил о привлечении к очистным мероприятиям в зимний сезон порядка тысячи новых машин. Для стандартного функционирования города зимой необходимо гораздо больше.

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания в рамках представления бюджета на следующий год губернатор Беглов сообщил, что для уборки города в зимний период будет дополнительно привлечено 1022 единицы новой уборочной техники. Данная цифра не является нормативом по количеству техники. В марте 2022 года исчерпывающую информацию по этому показателю дала Прокуратура. Поводом послужил срыв снегоуборочной кампании в прошлом году.

Так, исходя из действующих нормативов по уборке снега и иных осадков, в городе должно быть не менее 3,5 тысяч единиц техники. В прошлом году фиксировалась сильная нехватка машин – в начале зимы работало всего 1130 единиц снегоуборочной техники. По факту же в разные дни количество техники в среднем не превышало 100 единиц единовременно, писали СМИ. В отдельные дни город убирало около 500 единиц техники, однако в обильные снегопады и этого явно недостаточно.

Даже если учитывать, что в настоящий момент подготовлено около 1,5 тысяч единиц техники, то в самом оптимистичном прогнозе (с учетом добавления 1 тысячи машин) этот показатель меньше озвученных профильными органами нормативов. Очевидно, в случае повторения заснеженной зимы у Прокуратуры может появиться новый повод для обращения в Смольный с представлением о неудовлетворительной работе в рамках уборочных мероприятий.