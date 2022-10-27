Петербургу будет нечем похвастаться на конкурсе «Лучшая школьная столовая»

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Петербургу будет нечем похвастаться на конкурсе «Лучшая школьная столовая»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге выбирают лучшие школьные столовые и поваров. Победители отправятся на всероссийский конкурс, который пройдет в Башкортостане. Однако петербургские школы вряд ли смогут чем-то похвастаться, поскольку за последние несколько лет качество организации питания в учебных заведениях лишь ухудшалось, о чем свидетельствуют регулярные жалобы родителей и инциденты с отравлениями.

На базе Колледжа туризма и гостиничного сервиса прошел региональный этап конкурса «Лучшая школьная столовая». Организаторами выступили представители Комитета по образованию, специалисты Управления социального питания (УСП) и Общественная палата Петербурга. В мероприятии приняли участие 16 участников, которые подготовили тематические столы – горячие и холодные закуски, а также десерты. Победители отправятся на всероссийский конкурс в Башкортостан.

Всероссийский конкурс – это отличный способ продемонстрировать высокий уровень организации школьного питания. Именно поэтому учебные заведения в регионах усиленно готовятся к нему и принимают активное участие.

Стоит отметить, что именно школа из Санкт-Петербурга стала одним из победителей первого конкурса «Лучшая столовая школы», который состоялся пять лет назад – в 2017 году. Спустя два года, в 2019 году, Комитет по образованию Петербурга стал победителем в специальной номинации «Лучшая региональная практика организации питания». При этом ранее журналисты указывали, что с 2019 года Петербург начал терять интерес к конкурсу, несмотря на то, что был одним из лидеров. 

Не исключено, что резкая потеря интереса может быть связана с тем, что лидерство Петербурга было весьма натянутым. Именно в 2019 году специалисты Федеральной антимонопольной службы всерьез взялись за наведение порядка в отрасли и выявили многочисленные картельные сговоры между частными комбинатами питания.

В прошлом году Санкт-Петербург на конкурсе представляла школа №376 Московского района, победившая на региональном этапе. Примечательно, что это одна из немногих петербургских школ, которые отказались от аутсорсинга и самостоятельно занимаются организацией питания для своих воспитанников. При этом подавляющее большинство учебных заведений Северной столицы обслуживают частные комбинаты питания, которые допускают регулярные нарушения.

Именно поэтому на городскую систему организации питания нет никакой надежды. Лишь некоторые школы могут похвастаться отсутствием нарушений и жалоб со стороны родителей. Обслуживают эти учебные заведения в большинстве случаев городские комбинаты питания, которых с каждым годом в Петербурге становится все меньше из-за рейдерских захватов и преднамеренного банкротства предприятий. Наглядным тому примером является банкротство комбинатов «Юность», «Рождественское» и «Трапеза». При этом в Смольном не видят проблемы и не хотят помогать городским комбинатам, которые годами успешно кормили петербургских школьников без замечаний со стороны родителей.

Перестановки в сфере социального питания, проведенные губернатором Александром Бегловым, не смогли улучить ситуацию. Большинство из назначенных им людей не имеют опыта и никакого отношения к отрасли. Помимо того, некоторые из них обладают сомнительным прошлым. В пример можно привести нового заместителя главы Управления социального питания Ольгу Гапонову, которая могла обогатиться за счет обанкротившегося сельскохозяйственного комплекса, а ее сожитель Сергей Злобин может иметь отношение к банкротству комплекса «Паша» в Волховском районе Ленинградской области. Не лучшей репутацией обладает и новая глава УСП Алена Мироненко, семья которой превратила легендарную киностудию «Век» в заурядную гостиницу. 

Все эти факторы крайне негативно сказываются на организации питания детей в школах. Именно поэтому не стоит рассчитывать на успех петербургских учебных заведений в конкурсе и ожидать, что школы смогут показать уровень 2017 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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