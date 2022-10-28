У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации

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У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал скандалы вокруг частичной мобилизации. По его словам, к массовым нарушениям со стороны военкоматов привела в том числе халатность петербуржцев. В ответ горожане обвинили Беглова в уничтожении города и ненависти к его жителям, пожелав губернатору скорейшей отставки. 

Глава Петербурга во время эфира на канале «78» прокомментировал ход частичной мобилизации в городе. По его словам, работа проходит в плановом режиме, а недочеты и накладки происходят в том числе по вине горожан. Как заявил губернатор, часто проблемы связаны с тем, что призванные по ошибке петербуржцы сами не исполняли закон. 

- Хотел бы обратить внимание жителей нашего города на то, что по закону о воинской обязанности граждане, состоящие на воинском учёте, обязаны в двухнедельный срок сообщать в военкомат об изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья в случае инвалидности, по поводу места работы или учёбы, какие должности занимают, - сказал Беглов.

Обвинения губернатора в нарушении закона вызвали возмущение петербуржцев. В Сети отмечают, что переложение вины с администрации города на его жителей – излюбленный прием Беглова. 

- Губернатор не в первый раз винит людей в своих провалах. Очень удобно, когда халатность власти есть на кого свалить, - передает канал «Раньше всех. Петербург». 
- У губернатора снова «народ не тот», не даёт властям работать, - пишет один из популярных петербургских пабликов.
- Понимаю, что Беглов городу чужой, но не понимаю, почему он ненавидит петербуржцев. Что мы ему сделали? В чем провинились? – задается вопросом журналист Павел Смоляк.

Читатели Смоляка развили тему, отметив, что Беглову известны свои слабые управленческие навыки, и досаду на собственные промахи он вымещает на горожанах. 

 Горожане интерсуются, как можно повлиять на оставку губернатора, который не справляется со своими обязанностиями. В настоящее время работа Беглова на посту главы Петербурга сопровождается рядом провалов. Болезненно для города прошли транспортная и мусорная реформа, а грядущие изменения в системе ЖКХ вызывают у жителей ожидание очередного коллапса. 

 

Петербуржцы требуют освободить Беглова от занимаемой должности.

 

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил провалы снегоуборки прошедшей зимой «неправильным» поведением самих петербуржцев. Причиной сугробов на улицах города якобы стала парковка личных автомобилей горожан, мешающих проезду уборочной техники. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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