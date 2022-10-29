«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком

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«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил воспитанников детского сада Приморского района некачественным молоком. 

На сайте ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» появилась информация о проверке частного комбината «Артис-Детское питание» со стороны Роспотребнадзора по Ленинградской области. Специалисты надзорного ведомства побывали с инспекцией в детском саду №87 комбинированного вида, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга. 

В учебном заведении были взяты пробы пищевой продукции, а именно – молока питьевого пастеризованного, массовая доля жира 2,5%, ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое». Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», указанная проба продукции по исследованному микробиологическому показателю БГКП (колиформные бактерии) не соответствует требованиям п. 33 раздела VII приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Остается неизвестным, сколько некачественной молочной продукции могло попасть на столы воспитанников детского сада №87 Приморского района и как долго дети употребляли ее. 

Ранее стало известно, что детские сады Приморского района остались без блюд из мяса и рыбы из-за перебоев с поставками у «Артис-Детское питание». Родитель одного из воспитанников детского сада №82 поделился в социальной сети фотографиями меню, на которых видно, что детям не готовят продукцию из вышеуказанных ингредиентов. 

Примечательно, что это далеко не первое нарушение комбината «Артис-Детское питание». На компанию регулярно жалуются родители, недовольные организацией питания в школах и детских садах. В пример можно привести затянувшийся скандал, произошедший в Кадетской школе Павловска, где законные представители детей больше года пытались сменить оператора питания. Однако поставщик продолжает работать с детьми, несмотря на все выявленные нарушения и замечания со стороны надзорных органов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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