Коммунальщики перекрыли петербургской писательнице газ и ушли на выходные

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Коммунальщики перекрыли петербургской писательнице газ и ушли на выходные
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Петербурге коммунальщики перекрыли газ в квартире писательницы Татьяны Толстой и еще пяти семей по вертикали и ушли на выходные, не объяснив жильцам, как можно исправить ситуацию. Никаких проверок, по ее словам, сотрудники «Петербурггаза» не проводили с 2003 года. Писательница назвала такой подход «антигуманным». 

Чиновники системно игнорируют коммунальные проблемы петербуржцев. Неприятности, связанные с массовыми протечками крыш, уборкой снега и льда, ветхими трубами, затягивающиеся на десятилетия, стали обычной рутиной для петербуржцев. 

Петербургской писательнице Татьяне Толстой перекрыли газ в квартире из-за якобы выявленных нарушений. Официальной причиной стало отсутствие открытого доступа к кранам. Однако женщина уточнила, что с момента установления газовой колонки в 2003 году «газовики» ни разу не посетили квартиру с проверкой и не отправили ни одного уведомления с предупреждением. В результате 28 октября, в пятницу, коммунальщики перекрыли поступление газа в квартиру Толстой, и не объяснив, как она может исправить ситуацию, ушли на выходные. Более того, под «наказание» попали жители еще пяти квартир по вертикали, в которых проживают в том числе маленькие дети. 

Подобные случаи безразличия со стороны ответственных комитетов Смольного, происходят в Петербурге не впервые. Так, в сентябре текущего года СК РФ вынесли предписание, согласно которому коммунальщики обязаны починить протекающую крышу над квартирой 84-летнего ветерана труда Бориса Королькова. В жилых помещениях, где он проживает, постоянно происходят протечки, образовывая «эффект бани». Несмотря на многочисленные просьбы и жалобы, коммунальные службы игнорировали проблемы ветерана, вынужденного жить в бесчеловечных условиях на протяжении 22 лет. Только внимание со стороны Александра Бастрыкина, взявшего на личный контроль ситуацию, помогли сдвинуть вопрос с мертвой точки. Однако проведенный ремонт кровли пока не устранил первопричину протечек, которая заключается в технических нарушениях при ее установке. 

Серьезные проблемы возникают у петербуржцев и в связи с катастрофической ветхостью систем теплоснабжения. В минувший отопительный сезон коммунальные аварии происходили фактически ежедневно, оставляя тысячи семей без горячей воды и отопления в разгар зимних морозов. В этом году ситуация кардинально не изменилась – например, в конце октября в Московском районе произошел масштабный прорыв на теплосетях, который «похоронил» десятки автомобилей в кипятке. 

На критический износ петербургских труб неоднократно обращали внимание эксперты и журналисты, однако команда губернатора Александра Беглова в Смольном не предприняла никаких качественных усилий по его решению. В результате отремонтированные, но ветхие теплосети «дают сбой» ежегодно, а в отдельных случаях не могут продержаться даже пары месяцев до следующей коммунальной аварии. 

Серьезные трудности возникают в Петербурге в связи с некачественной уборкой снега и льда с наступлением снегоуборочного сезона. Коммунальщики игнорируют свои прямые обязанности, провоцируя «снежные коллапсы» в городе. Прошедшая зима 2021/2022 стала одной из самых провальных. Петербуржцы массово жаловались на гололедицу, гигантские снежные залежи и образование опасных обледенений на крышах. Примечательно, что по данным портала «Наш Санкт-Петербург», на устранение проблемы требовалось в большинстве случаев порядка трех недель. А в отдельных случаях они полностью игнорировались. 

В СМИ отмечали, что сугробы грязного снега во многих районах растаяли сами с приходом стабильного тепла в то время, как в Смольном так и не устранили последствия сезонных вызовов. 

Системное игнорирование коммунальных проблем в Петербурге и полное равнодушие к просьбам и жалобам горожан со стороны чиновников и коммунальщиков стало обычной рутиной. Ответственные комитеты выполняют свои прямые обязанности лишь после вмешательства федеральных властей, что ставит под сомнение компетентность всего руководящего состава под руководством губернатора Беглова. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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