Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки

В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование жителями автомобилей в случаях, когда можно пройтись пешком.

Резидентные разрешения на льготную парковку в платной зоне Адмиралтейского района Санкт-Петербурга будут действительны лишь в пределах муниципального округа. Платная зона появится на 153 улицах района с 1 ноября. В Центральном районе, где уже работает платная парковка, аналогичная система будет внедрена с 2023 года.

Как пояснили в комтрансе Санкт-Петербурга, решение ужесточить правила действия платной парковки приняты после изучения ситуации в Центральном районе. Чиновники пришли к выводу, что из-за существования единой парковочной зоны по всему району эффективность платных парковок снижается. При этом, считают в Смольном, горожане используют автомобили, когда можно пройтись пешком или проехать на автобусе.

«Наибольшая концентрация межзонных передвижений резидентов отмечается у станций метрополитена, бизнес-центров, учебных учреждений. Зачастую речь идет о перемещении авто с придомовой или внутридомовых территорий на парковочные места платной зоны в тех случаях, когда необходимый объект расположен в зоне пешеходной доступности либо непродолжительной поездки на общественном транспорте», - отметили в Смольном.

Остается неизвестным, пользуются ли чиновники своим советом сами или предпочитают передвигаться на личном транспорте, однако пока что в городских автобусах высокопоставленные представители Смольного встречаются нечасто.

Это не единичный случай, когда команда губернатора Александра Беглова жалуется на горожан, «мешающих» работать эффективно. Прошедшей зимой автомобилистов обвинили в создании помех для уборочной техники, оправдав покрытые снегом улицы.

«Уложиться» в четверть часа

В комтрансе также напомнили, что парковка бесплатна, если не превышает 15 минут.

«Этого достаточно, чтобы, к примеру, высадить/забрать ребенка из учебного заведения или объекта здравоохранения, сходить в магазин и т.д.», - подчеркнули в комитете.

Подсчеты чиновников удивили жителей Петербурга. По оценке горожан, четверти часа может хватить лишь молодым и здоровым людям без детей.

«Как человеку, который не инвалид, но плохо ходит, пожилому, доехать до магазина или поликлиники и спокойно сделать свои дела?» - задаются вопросом горожане.

Возникает также вопрос, хватит ли всем машиномест с учетом новых ограничений? Показательна ситуация с парковкой в Адмиралтейском районе. Чиновники выделили в два раза меньше мест для авто, чем выдали разрешений на парковку. В итоге дворы оказались переполнены автомобилями, что привело к коллапсу.

Чиновники называют платные парковки «полностью социальным проектом», однако в СМИ полагают, что это лишь инструмент для лучшей пополняемости бюджета города. Кроме того, на введении платных парковок могут заработать приближенные высокопоставленных лиц. Контракт на оборудование для парковок получил давний «партнер» бывшего вице-губернатора Максима Соколова, гендиректор ООО «БСТР» Антон Кушнарев, несмотря на жалобы петербуржцев на качество его продукции. В целесообразности введения платных парковок сомневаются и жители Петербурга, призывающие вместо ущемления автолюбителей развивать метро.