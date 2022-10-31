Вице-губернатор Корабельников в ответе депутату подтвердил, что в Петербурге не приняты законы о «доптратах» на новые регионы

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Вице-губернатор Корабельников в ответе депутату подтвердил, что в Петербурге не приняты законы о «доптратах» на новые регионы
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на Северную столицу возлагаются дополнительные «расходные обязательства» в рамках помощи новым субъектам Российской Федерации. Однако из ответа вице-губернатора Алексея Корабельникова депутату Борису Вишневскому следует, что никаких законов, содержащих соответствующие нормы, не принималось.

На заседании городского правительства 4 октября губернатор Беглов призвал коллег взвешенно подходить к тратам бюджетных денег, так как теперь у Петербурга есть «дополнительные траты» и «другие расходные обязательства» в виде оказания помощи новым субъектам, которые вошли в состав России. Это и город-побратим Мариуполь, и другие направления.

В связи с этим депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский направил градоначальнику обращение, в котором попросил уточнить, какими именно законами установлены расходные обязательства бюджета Санкт-Петербурга в рамках помощи новым субъектам, и когда соответствующие законы были приняты, если Совет Федерации одобрил вхождение новых территорий в состав РФ только 4 октября.

В ответе вице-губернатора Алексея Корабельникова, непосредственно координирующего деятельность Комитета финансов и Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, сообщается, что никаких законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих специальные нормы, в результате которых возникают дополнительные расходные обязательства Петербурга в части поддержки субъектов Российской Федерации Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, до 4 октября не принималось.

«Кто бы сомневался. Впрочем, в ответе не хватает одной фразы: «А нам все равно, что написано в законах – будем делать то, что хотим», – прокомментировал ответ Смольного Борис Вишневский.

Стоит отметить, что это уже не первые заявления губернатора Александра Беглова о сомнительных манипуляциях с городским бюджетом в рамках оказания помощи Донбассу. Как писали СМИ, для освоения бюджетных средств петербургскими чиновниками под видом поддержки Мариуполю может использоваться фонд «Победа», через который правительство Северной столицы имеет право переводить городские средства в неограниченном количестве из резервного фонда города. Соответствующие изменения были внесены в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

Как считают в экспертном сообществе, реорганизованный для восстановления города-побратима фонд «Победа» может быть использован как для обогащения частных лиц, так и самого губернатора Беглова. Ранее уже появлялось предположение о том, что многомиллионные финансовые потоки фонда фактически будут находиться под неформальным контролем Александра Дмитриевича, что косвенно подтверждается поспешной сменой руководства «Победы» и назначением на должность главы фонда заместителя управляющего по строительству «Фонда капитального строительства и реконструкции» Смольного Андрея Полевого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Вице-губернатор Корабельников в ответе депутату подтвердил, что в Петербурге не приняты законы о «доптратах» на новые регионы

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