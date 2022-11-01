«Они в неадеквате!»: петербуржцы продолжают жаловаться на низкую квалификацию водителей новых автобусов

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«Они в неадеквате!»: петербуржцы продолжают жаловаться на низкую квалификацию водителей новых автобусов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жители Санкт-Петербурга продолжают «наслаждаться» результатами провальной транспортной реформы. Многие проблемы в сфере общественного транспорта не решены до сих пор, а уровень подготовки водителей новых «лазурных» автобусов оставляет желать лучшего.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала жалобу одного из подписчиков группы. Петербуржец остался крайне недоволен уровнем подготовки водителей на маршруте №226. По его словам, водитель устроил гонки с другим автобусом, следовавшим по маршруту №2А.

«Доброе утро! Хочу понять, как отбирали водителей на маршрут 226, они не в адеквате! Сегодня водитель этого автобуса устроил настоящие гонки с водителем автобуса 2А, в итоге они встали параллельно на остановке пр. Кузнецова, перегородив половину проезжей части к улице Доблести. После того как я потребовала стоя на остановке подъехать к ней, водитель что-то кричал, но подъехал на этой же стороне улицы далеко от места остановки. Далее продолжил движение пытаясь опять же обогнать автобус, едущий параллельно ему 2А», — пожаловался возмущенный петербуржец.

Жители города, принявшие участие в обсуждении жалобы, подчеркивают, что на других маршрутах также фиксируются проблемы из-за непрофессионализма водителей. Некоторые даже предположили, что это саботаж со стороны бывших водителей маршруток.

 

Стоит отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием новых «лазурных» автобусов за последние несколько месяцев выросло в разы. Петербуржцы регулярно жалуются на непрофессионализм водителей. Однако в Смольном не хотят реагировать на замечания граждан, несмотря на то, что во время проведения транспортной реформы, в ходе которой были отменены все маршрутки, чиновники обещали повысить безопасность на транспорте.

В итоге водители с упраздненных маршруток попросту пересели на новые «лазурные» автобусы. Низкий уровень квалификации таких водителей и привел к увеличению количества происшествий с участием общественного транспорта. При этом в Комитет по транспорту продолжают игнорировать низкий уровень подготовки водителей городских автобусов.

Напомним, совсем недавно журналисты обратили внимание, что непрофессионализм сотрудников, набранных в рамках транспортной реформы, мешает остальным участникам движения и приводит к травмам пассажиров. Однако в администрации губернатора Александра Беглова не видят проблем в транспортной реформе и продолжают считать ее «успешной», несмотря на все жалобы граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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