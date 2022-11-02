В Санкт-Петербурге по решению суда около 120 тысячам жителям запрещено уезжать за рубеж

В Санкт-Петербурге около 120 тысяч жителям по решению суда запрещено покидать российское государство. Об этом рассказала руководитель управления службы судебных приставов по городу Лашкова в интервью «Петербургскому блокноту». Она отметила, что из попавших в список более пяти тысяч – это должники по выплатам алиментов.

Лашкова подчеркнула, что мера по внесению должников в список граждан, которым запрещается уезжать в другие государства, носит характер предупреждения и актуальна, поскольку формирует дополнительный стимул к погашению задолженностей.

«Многие погашают задолженности сразу после того, как узнают о том, что судебный пристав временно ограничил право на выезд за границу», – сказала она.

На портале «Госуслуги» в личных кабинетах каждого, кому суд запрещает покидать государство, приводится соответствующее уведомление.