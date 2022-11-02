«Метрострой Северной Столицы» не сможет закончить работы по продолжению зеленой ветки метро в срок?

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«Метрострой Северной Столицы» не сможет закончить работы по продолжению зеленой ветки метро в срок?
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

АО «Метрострой Северной Столицы» заключил допсоглашение на строительство зеленой ветки метро. В рамках первого этапа компании предстоит построить стартовый комплекс для монтажа проходческого щита «Надежда» в срок до шести месяцев. У МССС уже возникали трудности в связи с отсутствием желающих поучаствовать в конкурсе на возможность поставки запчастей для щита. Компания пять раз не могла привлечь желающих, что сдвинуло сроки реализации проектов и в очередной раз позволило усомниться в реалистичности обещаний губернатора Беглова по открытию 89 новых станций метро. 

Стало известно о заключении АО «Метрострой Северной Столицы» дополнительного соглашения на строительство продолжения зеленой ветки метро на участке от «Беговой» до «Планерной». В рамках реализации первого этапа компании предстоит провести подготовительные работы, в том числе построить стартовый комплекс для монтажа проходческого щита «Надежда». МССС планирует завершить работы в течение шести месяцев. 

Щит «Надежда» является частью проходческого комплекса S-782 Herrenknecht. Это важнейшее оборудование для создания новых тоннелей. Зеленая ветка петербургского метро была спроектирована с учетом двухпутных тоннелей и для продолжения строительных работ подходит только данный комплекс. В то же время у МССС с ним возникли серьезные трудности – ранее щит находился в Москве, а после возвращения в Петербург оказалось, что ему нужен ремонт. Компания пять раз инициировала конкурсы для поиска поставщика запчастей. В трех случаях желающих сотрудничать с МССС не нашлось, в двух – возникли проблемы с документацией. 

Издание «Фонтанка» сообщало, что неспособность обеспечить проходческий комплекс необходимыми запчастями может обернуться срывом сроков подписания договоров, необходимых для продолжения строительства зеленой и фиолетовой веток метрополитена. Поставщика все же удалось найти, однако сроки решения данной проблемы вызывают серьезные опасения в возможности реализации проектов МССС в обозначенные сроки. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал петербуржцам открытие 89 новых станций метро до 2050 года. Однако комплекс серьезных проблем, возникших с момента банкротства бывшего монополиста АО «Метрострой», по мнению журналистов имеющего признаки «рейдерского захвата», привел его преемника МССС к значительному замедлению развития петербургского метрополитена. Компания не может соответствовать текущим темпам развития мегаполиса, лишая петербуржцев быстрой и удобной возможности перемещаться по городу.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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