В Петербурге открыт памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть
В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости». По информации
О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС
Давний скандал, который произошел во время телешоу «Музыкалити» между артисткой Ларисой Долиной и молодой певицей Валей Карна.val, до сих пор
Владимир Киселев, участник советского и российского рок-коллектива "Земляне", стал очередным гостем программы "Ч.Т.Д." с Маргаритой Симоньян. В эфире
Несколько месяцев назад актриса Кристина Асмус удивила поклонников, рассказав о постельной сцене с Данилой Козловским. Артистка признавалась, что
В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование
Согласно заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на Северную столицу возлагаются дополнительные «расходные обязательства» в рамках
Жители Санкт-Петербурга продолжают «наслаждаться» результатами провальной транспортной реформы. Многие проблемы в сфере общественного транспорта не
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей планирует оказать посильную помощь медучреждениям Луганской Народной Республики
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