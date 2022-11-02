В Петербурге открыт памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

На территории Музея железных дорог России сегодня открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Российской империи, министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову. В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

Михаил Иванович Хилков возглавлял Министерство путей сообщения с 1895 по 1905 годы. За это время протяженность железных дорог выросла почти вдвое - с 35 тысяч до 60 тысяч километров. Ежегодно возводилось почти 2,5 тысячи километров железнодорожных путей. Министр Хилков руководил работами по строительству Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. Он также внес вклад в подготовку кадров для транспортной отрасли – по его указу было основано Московское инженерное училище.