В Петербурге завершился осенний месячник по благоустройству

В Петербурге подвели итоги осеннего месячника по благоустройству. Всего с 3 по 31 октября общими усилиями убрано 266 млн. кв. м. территорий города.

Осенний месячник – это для предприятий Комитета обычный ежедневный труд, помноженный на подготовку к зимнему сезону. В садово-парковом хозяйстве важно перед холодами успеть провести всю работу с зелеными насаждениями. Садовники в течение этого месяца занимались санитарной обрезкой крон, стрижкой живых изгородей, ремонтировали скамейки, газоны и дорожки в парках, чинили ограждения, и, конечно, занимались осенними посадками. За октябрь высажено более 3 тыс. деревьев, почти 14 тыс. кустарников и 240 тыс. цветов. Специалисты собрали мусор и убрали листву на общей площади 62 млн. кв. м.

Дорожные предприятия постарались до наступления снежного периода как можно больше устранить дефектов покрытий – ямы, трещины и колею ликвидировали на общей площади 18 тыс. кв. м. В сутки более 1300 машин и более тысячи дворников приводили в порядок остановки, красили урны, подметали тротуары, более 1300 машин мыли и чистили проезжую часть. Как итог месяца - 59 млн. кв. м. убранных дорог и тротуаров. С улично-дорожной сети за этот период вывезено 3,7 тыс. кубометров мусора.

С начала осеннего месячника по благоустройству силами районных администраций ликвидировано 42 несанкционированные свалки, проведена зачистка 145 млн. кв. м территорий, посажено 1 600 деревьев и более 9,5 тыс. кустарников, помыто 1160 фасадов домов. Отремонтировано более полутора тысяч детских и спортивных площадок.