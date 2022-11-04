Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

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Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону
Санкт-Петербург
Фото: МЧС России / mchs.gov.ru

В Петербурге в День народного единства выпал первый снег. Тонкий снежный слой на газонах и припаркованных машинах могли наблюдать жители северных районов города. Однако горожане не спешат радоваться первым признакам наступающей зимы в связи с высокой вероятностью повторения прошлогоднего «снежного апокалипсиса». Власти города не учли ошибки, допущенные в прошлом снегоуборочном сезоне. 

В ночь на 4 ноября в Петербурге выпал первый снег. Местные жители сообщают о припорошенных газонах и автомобилях преимущественно в северных районах города. Ночью температура воздуха опускалась до -1 градуса, а днем поднялась до +2, поэтому изморозь не задержится в Петербурге надолго. Однако это первый признак скорого наступления нового снегоуборочного сезона, в прошлом году обернувшегося большими проблемами для горожан. Из-за непродуманных и несвоевременных решений, безразличия и халатности Смольного город на Неве буквально оказался заметен снегом при первых же значительных снегопадах. 

Снегоуборочной техники на улицах явно не хватало, как и снегоприемных и снегоплавильных пунктов. В результате «снежные завалы» мешали проходу пешеходов и проезду автотранспорта, что провоцировало десятибалльные пробки на городских магистралях. При этом губернатор города Александр Беглов заявлял о полной готовности Петербурга к погодным вызовам.

Власти города очевидно не учли ошибки, допущенные в прошлом снегоуборочном сезоне. Так, в Смольном заявили, что предстоящей зимой в городе будут функционировать 11 ССП и 7 СИСП, то есть такое же количество как в прошлом году. СМИ сообщали, что пункты не справлялись с объемом снега в минувшем сезоне, и на подъездах выстраивались многокилометровые очереди из груженых грузовиков. Сообщается об открытии дополнительных участков для его временного складирования, но их месторасположение остается неизвестным.  

Более того, количество снегоуборочной техники, которой, очевидно, не хватало, также не будет увеличено, несмотря на периодическую формальную демонстрацию новых закупок. Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко подтвердил отсутствие намерений в расширение автопарка комблага, отметив, что на городские улицы с первыми снегопадами должны выйти лишь 1613 машин. Выделенный же Смольный миллиард направлен на обновление парка, а не на его увеличение. 

Известно о серьезном дефиците дворников и трактористов для работы на новой техники. По данным издания «Деловой Петербург», на середину октября он составлял более 2,7 тысяч работников ручного труда и около 1 тысячи водителей спецтранспорта. 

На этом фоне ответственные чиновники Смольного и губернатор Беглов заявляют о полной готовности Петербурга к зимнему сезону 2022/2023, что ожидаемо вызывает недоверие со стороны горожан. Так, телеграм-канал «True Питер» провел опрос верят ли местные жители обещаниям городских властей справится с уборкой снега. По результатам опроса выяснилось, что лишь лишь 60 человек ответили положительно, тогда как 2891 пользователь не верит обещаниям Смольного. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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