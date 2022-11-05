Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

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Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части и далее к месту службы, их родные и сами резервисты сообщают о нарушениях их прав. Так, 41-летнего Максима, тяжело переболевшего коронавирусом, отправили служить, несмотря на категорию «Г» (временно не годен) в документах.

Как рассказала «Фонтанке» мать Максима, 30 сентября он отправился на сборы в Горелово, и хотя жаловался на самочувствие, никакого медосмотра не проходил. Спустя две недели во время увольнительной мужчина обратился к врачу, которые поставили диагноз «пневмония».

Пролежав в госпитале до 3 ноября, он получил временное освобождение от службы на 15 суток, но его все равно решили посадить в эшелон и отправить далее по месту службы. По словам мужчины, командир видел справку от врачей, но ответил, что никого сейчас это не волнует. Только сутки спустя, 4 ноября, Максима сняли с поезда благодаря брони, которую он получил по работе, сейчас мужчина уже вернулся в Петербург.

Проблемы со здоровьем и отсутствие должного медицинского осмотра в военкоматах и учебных частях – самая распространенная проблема в ходе частичной мобилизации, которая иногда ведет к трагедиям. 

В военной части в Каменке (Выборгский район, Ленобласть) 32-летний Даниил Громидонов скоропостижно скончался от пневмонии 16 октября – как рассказали в военкомате сестре и жене молодого человека, он почувствовал себя плохо, отправился в медпункт, но там ему не смогли помочь. 

Родственники мобилизованного требуют расследования обстоятельств этого дела: по словам сестры покойного, брат не жаловался на здоровье незадолго до смерти и не упоминал о каких-либо других проблемах. Что характерно, губернатор Александр Беглов, посетивший часть спустя неделю после смерти Громидонова, ограничился протокольным «визитом вежливости», не упомянув о происшествии, что дало повод заподозрить градоначальника в равнодушии к правам петербуржцев, которые отправились выполнять свой воинский долг.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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