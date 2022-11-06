Правительство Санкт-Петербурга пообещало увеличить комфортность автобусных поездок. Тем не менее, пока что работа чиновников привела лишь к обратному эффекту, отмечают пассажиры.

Одной из важнейших задач руководителей современных мегаполисов является обеспечение населения удобным общественным транспортом. Это помогает снизить количество личных автомобилей, разгрузив дороги, минимизировав пробки и снизив количество выхлопных газов. Чтобы «заставить» горожан пересесть на автобусы, большое внимание уделяют вопросам комфортности и быстроты передвижений, обновляя городские автопарки, создавая выделенные полосы и выводя дополнительные автобусы в часы пик.

Показателен пример Москвы с ее современными автопарками и бесперебойным движением социального транспорта. Аналогичных результатов планировали добиться в Санкт-Петербурге. В апреле текущего года в городе был объявлен переход на новую модель транспортного обслуживания населения. Однако итоги так называемой транспортной реформы оказались прямо противоположными – горожане жалуются на сбои в движении автобусов, тесноту в часы пик, долгие поездки и некомфортность автобусов.

В рамках реформы городской автопарк обновили, однако новая техника маловместительна и часто выходит из строя. Вопросы возникают и к подготовке водителей социальных автобусов, зачастую нарушающих правила ПДД. Нередко горожане приходят к выводу, что в случае небольших расстояний проще передвигаться на велосипеде, самокате или даже пешком.

Ситуацию осложняет также необходимость ремонтировать и реконструировать метрополитен. В Санкт-Петербурге уже закрыли «Чернышевскую», а в начале будущего года планируют начать работы на «Ладожской». Обе станции крайне востребованы, и в связи с ремонтом вся нагрузка ляжет на наземный транспорт, который уже не справляется с пассажиропотоком. Не желая терпеть неудобства, жители задумываются о покупке автомобилей либо меняют работу, «благодаря» чиновников и губернатора Александра Беглова.

Несмотря на падение качества поездок, цены на проезд растут. Очередное повышение ожидается в будущем году; размеры пока обсуждаются. Горожане отмечают, что даже в Москве с ее высоким уровнем жизни билеты и жетоны стоят меньше.

Ранее сообщалось, что водители автобусов не умеют обращаться с бортовой техникой. Летом в автобусах «жарили» печки, а с приходом холодов нередко работают системы охлаждения воздуха.