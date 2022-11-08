Беглова переоценили, поставив на третье место в рейтинге влияния глав регионов — Самонкин

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Беглова переоценили, поставив на третье место в рейтинге влияния глав регионов — Самонкин
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатора Северной столицы Александра Беглова переоценили, отдав третье место в рейтинге влияния глав субъектов России, который составили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций. Такое мнение выразил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог Юрий Самонкин.

Отметим, что первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке расположился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и третье место отдали губернатору Петербурга Александру Беглову.

По словам Самонкина, распределение двух первых мест действительно оправданно.

«Москва меняется с невероятной скоростью, несмотря на сложности, связанные с давлением Запада. А Чечня – ее просто абсолютно не узнать, это один из богатейших регионов РФ», — заявил он.

Однако Беглову не место в тройке лидеров, добавляет Самонкин, потому что очень сильно уступает в плане развития самого Петербурга. Эксперт напомнил про провалы реформ, кампании частичной мобилизации, а также скандалах, связанных с коррупцией в администрации города. Он посоветовал градоначальнику доказывать свою успешность поступками и делами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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