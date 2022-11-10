Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

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Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»
Санкт-Петербург
Фото: ФАН

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение градоначальника к Украине и сообщали о якобы помощи компаниям, которые могут спонсировать батальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в Петербурге открылся патриотический «ЧВК Вагнер Центр». Его работе пытаются помешать на городском уровне. Так, СМИ отмечают, что градоначальник Александр Беглов ищет любые способы, чтобы закрыть организацию. СМИ сообщали, что закрыть Центр губернатора просит некая общественность, представителем которой выступает некто Белоконь. В письме, опубликованном от лица украинской организации «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО» просят остановить деятельность организации.

Отсутствие реакции со стороны губернатора на откровенное вмешательство враждебного государства напоминает об «украинском следе» в деятельности Беглова. СМИ ранее отмечали, что в Петербурге с разрешения главы города действуют несколько предприятий, которые могут спонсировать деятельность украинского батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Одна из таких организаций базируется в Сестрорецке и занимается переработкой алмазов.

Откровенным пиаром украинских неонацистов занимается известный друг Беглова, сбежавший журналист Александр Невзоров (по решению Минюста РФ внесен в реестр физлиц-иноагентов). В своих соцсетях Невзоров открыто приветствовал действия запрещенного в РФ батальона и называл их «потрясающими людьми». При этом связанные с журналистом компании свободно размещают рекламу в петербургском метро, с чего сам Невзоров имеет доход.

На «украинский след» в деятельности губернатора Беглова указывали и представители бизнеса. Так, петербургский предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что губернатору Беглову известно, что ряд компаний города финансирует украинских националистов, а сам градоначальник разрешает выступления музыкальных групп, открыто выражающих антироссийскую позицию.

«Кстати, многие петербургские предприятия спонсируют националистические подразделения Украины, то есть финансируют украинских националистов, которые убивают русских парней. Об этом хорошо известно губернатору Беглову, который, как мы знаем, прекрасно знаком с этими людьми и лоббирует их интересы. Вы за кого, Александр Дмитриевич? Хотите поддерживать проукраинских музыкантов (Би-2), проукраинских блогеров (Невзоров) и украинский бизнес (New Diamond Technologies)?», -  привела слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, что минувшим летом в Петербурге состоялся финал Суперкубка по футболу, на котором выступила группа «Би-2». Музыканты ранее открыто выражали антироссийскую позицию и критиковали действия ВС РФ в рамках спецоперации на Украине. Позднее Минюст потребовал от РФС объяснений за выступление коллектива и выдачи организаторов концерта. В СМИ отмечали, что «добро» на проведение шоу дал именно губернатор Беглов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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