«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его
Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные
Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок считает, что прогноз по Херсону американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего
Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на
Известный российский певец Валерий Меладзе, который выступил против проведения спецоперации на Украине, и который, по большому счету, никогда себя не
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз
СМИ, в том числе неокторые Телеграм-каналы, обратили внимание на странный факт. Дело в том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
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