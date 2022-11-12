«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

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«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

В петербургском метро вывели на «красную» ветку первый состав вагонов «Балтиец», одним з первых пассажиров стал губернатор Александр Беглов. Во время торжественной церемонии на станции метро «Балтийская» он отметил, что поставщик – «Трансмашхолдинг», выполнил обещания, сделав состав современным, с хорошими условиями для машинистов, и для пассажиров, и пообещал, что вагон доработают при помощи петербуржцев.

«Мы договорились с производителем, что проведем опрос жителей города - на тему усовершенствования вагона», - сказал он.

Сам губернатор назвал свою поездку в новом вагоне очень комфортной, тогда как еще в сентябре граждане называли вагоны не самыми удачными, отметив отсутствие кондиционеров и USB-портов для зарядных устройств, необходимых для современного комфорта в транспорте XXI века, специалисты говорили об отсутствии сквозных проходов между вагонами – а это повышает не только уровень удобства, но и безопасности.

«А почему у нас первые пассажиры люди, которые никогда не будут пользоваться метро?», - спрашивают читатели «Фонтанки».

Смольный ранее отмечал среди несравненных преимуществ дизайнерскую обшивку сидений, новый красный цвет и электронное табло. Беглову непременно нужно прокатиться в метро еще раз, желательно, летом, чтобы убедиться в том, что кондиционер в вагоне метро важнее дизайнерских находок, полагают петербуржцы.

«В наше время выпускать общественный транспорт без кондиционеров - производителю должно быть просто стыдно, как и его заказчику. Рекомендую Беглову следующим летом лично покататься в этом поезде», - уверен Дмитрий Н.

Пусть самому губернатору в метро больше не придется спускаться, но как средство для пиара пригодно все, иронизируют в Telegram. Тем более, что новые вагоны никак не компенсируют отсутствие новых станций, которых Петербургу катастрофически не хватает.

«Ему самому в метро каждый день не спускаться, но примерить ощущение простых граждан захотелось. Вдобавок, когда ему ещё в подземке пропиариться? Новых станций в ближайшее время не предвидится, а что есть в планах, так уже ходят разговоры об отставании от сроков», - пишет «Площадь Восстания». 

Стоимость первого поезда из контракта метрополитена и «Трансхолдлизинга» на поставку новых вагонов составила 242,6 млрд рублей. До 2031 года Петербург должен получить 950 вагонов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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